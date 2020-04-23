Сину принца Вільяма та Кейт Міддлтон виповнилося два роки: нові фото принца Луї
Сьогодні, 23 квітня, наймолодшому сину принца Вільяма та Кейт Міддлтон принцу Луї виповнюється два роки. З цієї нагоди батьки поширили в мережі нові світлини синочка.
Герцоги Кембриджські хоча й перебувають на карантині, проте не оминули увагою день народження маленького сина. Вони з радістю опублікували на офіційній сторінці в інстаграмі нові фотографії принца Луї Артура Чарльза, які зробили в ізоляції.
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Автором милих кадрів стала Кейт Міддлтон. Вона сфотографувала синочка в дворі їхнього будинку Анмер Голі в Норфолку, де сім'я проводить карантин.
На знімках Луї зображений усміхнений. Він одягнений в сорочку синього кольору в дрібну білу клітинку. Бачимо, що долоньки принца забруднені фарбою. Він відбив райдужну долоньку на білому аркуші паперу на підтримку Національної системи охорони здоров'я. Кембриджі розмістять її на одному з вікон Анмер Голу. Саме такі малюнки можна побачити на будинках мільйонів британських родин.
Оскільки у світі, зокрема у Великій Британії, триває спалах коронавірусу, то святкування дня народження братика принца Джорджа та принцеси Шарлотти відбудеться у сімейному колі.
Для перегляду світлин гортайте ліворуч.
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