Сину принца Вільяма та Кейт Міддлтон виповнилося два роки: нові фото принца Луї

Сьогодні, 23 квітня, наймолодшому сину принца Вільяма та Кейт Міддлтон принцу Луї виповнюється два роки. З цієї нагоди батьки поширили в мережі нові світлини синочка.

Герцоги Кембриджські хоча й перебувають на карантині, проте не оминули увагою день народження маленького сина. Вони з радістю опублікували на офіційній сторінці в інстаграмі нові фотографії принца Луї Артура Чарльза, які зробили в ізоляції.

Читайте також: Які розваги Кейт Міддлтон забороняє своїм дітям на карантині

Автором милих кадрів стала Кейт Міддлтон. Вона сфотографувала синочка в дворі їхнього будинку Анмер Голі в Норфолку, де сім'я проводить карантин.

На знімках Луї зображений усміхнений. Він одягнений в сорочку синього кольору в дрібну білу клітинку. Бачимо, що долоньки принца забруднені фарбою. Він відбив райдужну долоньку на білому аркуші паперу на підтримку Національної системи охорони здоров'я. Кембриджі розмістять її на одному з вікон Анмер Голу. Саме такі малюнки можна побачити на будинках мільйонів британських родин.

Оскільки у світі, зокрема у Великій Британії, триває спалах коронавірусу, то святкування дня народження братика принца Джорджа та принцеси Шарлотти відбудеться у сімейному колі.

Для перегляду світлин гортайте ліворуч.