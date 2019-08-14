"Синя безодня 2": трейлер другої частини фільму з кровожерними акулами

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Синя безодня 2 – сюжет фільму та трейлер дивитися онлайн
"Синя безодня 2: сюжет і трейлер фільму / www.youtube.com

Прем'єра довгоочікуваного фільму жахів про виживання в океані режисера Йоганнеса Робертса "Синя безодня 2" вийде на українські екрани 29 серпня.

Трилер "Синя безодня" – це сиквел до фільму жахів, який вийшов у 2016 році. Над створенням нової стрічки займалися кінематографісти з Великобританії. У англомовних країнах фільм виходить під назвою "47 метрів під водою".

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Сюжет фільму "Синя безодня 2"

Чотири дівчини у Бразилії вирішують екстримально провести час під час канікул, тож вирушають на узбережжя, аби дістатися до старовинного затопленого міста. Щоб подивитися на руїни, їм потрібно зануритися у величезну глибину. Тож подруги орендують акваланги і глибоко пірнають в океан.

Головні акторки фільму / Планета Кіно
Головні акторки фільму / Планета Кіно

Втім опинившись посеред руїн у вузьких лабіринтах, дівчата розуміють, що зробили величезну помилку і на глибині 47 метрів  зовсім не самі. Компанію їм складе колонія кровожерних акул, які давно чекають на здобич.

Додамо, що цьогоріч вперше дебютувала у фільмі донька відомого актора Сільвестора Сталоне 21-річна Сістін. Компанію їй склала Корін Фокс. Знамениті батьки прийшли на прем'єру фільму, яка вчора відбулася у Лос-Анджелесі, аби пітримати своїх доньок. 

Знаменитості на прем'єрі фільму
Знаменитості на прем'єрі фільму

Трейлер фільму "Синя безодня 2: дивіться онлайн

 

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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