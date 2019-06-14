Сірий комбінезон в клітинку: що Іванка Трамп одягнула на зустріч з Кім Кардашян у Білому домі

Іванка Трамп не зраджує любові до класичного одягу. Вона часто віддає перевагу брючним костюмам, а не милим сукням. Так, на зустріч з представниками американської влади та зірковою гостею офіційного заходу Кім Кардашян 37-річна донька Дональда Трампа одягнула стильний комбінезон сірого кольору.

Кім Кардашян виблискувала за трибуною у резиденції президента США, проголошуючи важливу промову, у темно-синьому костюмі. А 37-річний радник і донька Дональда Трампа обрала для офіційного заходу світле, однак не менш класичне вбрання.

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Вибір Іванки Трамп припав на сірий комбінезон в клітинку від італійського бренду MaxMara. Широкий пояс на талії грамотно підкреслив її фігуру. "Верх" вбрання відзначився трендовим коміром на запах, а "низ" – вкороченими штанами. Образ доповнила чорна сумка-шопер і лаковані туфлі-човники в тон від Jimmy Choo.



Іванка Трамп і Кім Кардашян в Білому домі / Getty Images



Іванка Трамп і Кім Кардашян в Білому домі / Instagram / @alwaysivanka