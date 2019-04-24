Сирійський митець створює античні мініатюри, які вражають деталізацією: фото

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Мініатюрний світ Абдулрахмана Іда
Мініатюрний світ Абдулрахмана Іда / Instagram // abdulrahman.m.eid

Сирійський митець Абдулрахман Ід, який нині живе у місті Джедда, що на заході Саудівської Аравії, захоплюється створенням античного побуту у мініатюрі.

Його роботи приголомшують високою деталізацію, попри надзвичайно крихітні розміри начиння. Ід з ювелірною точністю створює різблені вікна та балкони, чаші та глечики, навіть керемічну плитку створює власноруч. 

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З огляду на те, що міні-будівлі виглядають дуже "літніми", а також у мініатюрах можна помітити електричні дроти та стовпи на імпровізованих вулицях, очевидно, Ід натякає, що людство спромоглось зберегти деякі цінні речі із сивої давнини. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 канал
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