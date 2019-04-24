Сирійський митець створює античні мініатюри, які вражають деталізацією: фото
Сирійський митець Абдулрахман Ід, який нині живе у місті Джедда, що на заході Саудівської Аравії, захоплюється створенням античного побуту у мініатюрі.
Його роботи приголомшують високою деталізацію, попри надзвичайно крихітні розміри начиння. Ід з ювелірною точністю створює різблені вікна та балкони, чаші та глечики, навіть керемічну плитку створює власноруч.
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З огляду на те, що міні-будівлі виглядають дуже "літніми", а також у мініатюрах можна помітити електричні дроти та стовпи на імпровізованих вулицях, очевидно, Ід натякає, що людство спромоглось зберегти деякі цінні речі із сивої давнини.
Джерело: 24 канал
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