Сирна паска на Великдень: три рецепти з фото
Смачна паска з родзинками та цукатами – головна страва Великодня 2019. Окрім традиційної паски, яка випікається, до свята готують ще й сирну паску, яка не потребує випікання, але попри це – вона дуже смачна. Рецепт сирної паски дуже простий і з ним впорається кожна господиня.
На Великдень можна готувати традиційну сирну паску, а можна урізноманітнити рецепт, додавши імбир, лимон, або навіть какао. LifeStyle 24 пропонує три рецепти сирної паски, які не залишать вас байдужими.
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Універсальна порада: без хорошого сиру не вийде смачної паски, тому до його вибору поставтеся з особливою увагою.
Рецепт сирної паски
Інгредієнти:
сир – 1 кг
вершкове масло – 400 г
жовтки – 6 шт.
цукор – 2 склянки
ванілін, лимонна цедра за смаком.
Рецепт сирної паски – прикрасити паску можна родзинками або цукатами
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Рецепт приготування сирної паски:
1. Перетріть ретельно сир через сито. Якщо у вас зарідкий сир – загорніть його в марлю та покладіть на декілька годин під прес.
2. Розітріть масло, цукор та жовтки. Додайте до сиру та ретельно перемішайте. Додайте ванілін, лимонну цедру за смаком.
3. Викладіть отриману масу у форму. Накрийте марлею та поставте під прес у холодне місце на 6-8 годин.
Рецепт сирної паски з лимоном та імбиром
Інгредієнти:
сир – 270 г
імбир зацукрований – 70 г
вершкове масло – 40 г
вершки 20-22% – 60 мл
яєчний жовток
цукор – 75 г
ванільний цукор – 2 ч.л.
цедра одного лимона.
В тісто сирної паски можна додати родзинки, цукати та горіхи
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Рецепт приготування сирної паски з лимоном та імбиром:
1. Сир ретельно перетріть через сито. Поріжте цукати.
2. Масло розітріть та додайте до сиру. Сюди ж додайте цукати і цедру лимону та перемішайте.
3. Вершки підігрійте. Змішай жовток із цукром і ванільним цукром. Додай яєчну суміш у вершки, все разом нагрійте, постійно помішуючи (але не доводьте до кипіння).
4. Сирну суміш додайте у яєчно-вершкову, добре перемішайте.
5. Форму вистеліть марлею. Заповніть форму сирною масою, накрийте марлею та поставте під прес у холодне місце на 6-8 годин. Якщо буде утворюватися рідина, її треба зливати. Готову паску переверніть на тарілку і прикрасьте за бажанням.
Рецепт шоколадної сирної паски
Інгредієнти:
сир – 1 кг
цукор – 2 склянки
масло вершкове – 300 г
сметана – 6 ст.л.
какао-порошок – 4 ст.л.
шоколад чорний, ванілін – за смаком
сіль – 1/4 ч.л.
Сирна шоколадна паска особливо сподобається дітям
Рецепт приготування шоколадної сирної паски:
1. Розм'якшене вершкове масло добре розітріть, додай цукор, сіль, ванілін, какао та ще раз перетріть.
2. Свіжий сухий сир протріть через сито, додайте у нього сметану, перемішайте і невеликими порціями введіть поступово в приготовлену раніше суміш із масла, цукру та какао. Добре перемішайте.
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3. Коли суміш набуде рівномірного шоколадного кольору, перекладіть у форму під прес, накрийте марлею та поставте під прес у холодне місце на 6-8 годин Готову паску викладіть з форми та подайте на тарілці, посипавши зверху тертим шоколадом.
Смачної паски та світлого Великодня!