Сирна паска на Великдень: три рецепти з фото

Смачна паска з родзинками та цукатами – головна страва Великодня 2019. Окрім традиційної паски, яка випікається, до свята готують ще й сирну паску, яка не потребує випікання, але попри це – вона дуже смачна. Рецепт сирної паски дуже простий і з ним впорається кожна господиня.

На Великдень можна готувати традиційну сирну паску, а можна урізноманітнити рецепт, додавши імбир, лимон, або навіть какао. LifeStyle 24 пропонує три рецепти сирної паски, які не залишать вас байдужими.

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Універсальна порада: без хорошого сиру не вийде смачної паски, тому до його вибору поставтеся з особливою увагою.

Рецепт сирної паски

Інгредієнти:

сир – 1 кг

вершкове масло – 400 г

жовтки – 6 шт.

цукор – 2 склянки

ванілін, лимонна цедра за смаком.



Рецепт сирної паски – прикрасити паску можна родзинками або цукатами

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Рецепт приготування сирної паски:

1. Перетріть ретельно сир через сито. Якщо у вас зарідкий сир – загорніть його в марлю та покладіть на декілька годин під прес.

2. Розітріть масло, цукор та жовтки. Додайте до сиру та ретельно перемішайте. Додайте ванілін, лимонну цедру за смаком.

3. Викладіть отриману масу у форму. Накрийте марлею та поставте під прес у холодне місце на 6-8 годин.

Рецепт сирної паски з лимоном та імбиром

Інгредієнти:

сир – 270 г

імбир зацукрований – 70 г

вершкове масло – 40 г

вершки 20-22% – 60 мл

яєчний жовток

цукор – 75 г

ванільний цукор – 2 ч.л.

цедра одного лимона.



В тісто сирної паски можна додати родзинки, цукати та горіхи

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Рецепт приготування сирної паски з лимоном та імбиром:

1. Сир ретельно перетріть через сито. Поріжте цукати.

2. Масло розітріть та додайте до сиру. Сюди ж додайте цукати і цедру лимону та перемішайте.

3. Вершки підігрійте. Змішай жовток із цукром і ванільним цукром. Додай яєчну суміш у вершки, все разом нагрійте, постійно помішуючи (але не доводьте до кипіння).

4. Сирну суміш додайте у яєчно-вершкову, добре перемішайте.

5. Форму вистеліть марлею. Заповніть форму сирною масою, накрийте марлею та поставте під прес у холодне місце на 6-8 годин. Якщо буде утворюватися рідина, її треба зливати. Готову паску переверніть на тарілку і прикрасьте за бажанням.

Рецепт шоколадної сирної паски

Інгредієнти:

сир – 1 кг

цукор – 2 склянки

масло вершкове – 300 г

сметана – 6 ст.л.

какао-порошок – 4 ст.л.

шоколад чорний, ванілін – за смаком

сіль – 1/4 ч.л.



Сирна шоколадна паска особливо сподобається дітям

Рецепт приготування шоколадної сирної паски:

1. Розм'якшене вершкове масло добре розітріть, додай цукор, сіль, ванілін, какао та ще раз перетріть.

2. Свіжий сухий сир протріть через сито, додайте у нього сметану, перемішайте і невеликими порціями введіть поступово в приготовлену раніше суміш із масла, цукру та какао. Добре перемішайте.

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3. Коли суміш набуде рівномірного шоколадного кольору, перекладіть у форму під прес, накрийте марлею та поставте під прес у холодне місце на 6-8 годин Готову паску викладіть з форми та подайте на тарілці, посипавши зверху тертим шоколадом.

Смачної паски та світлого Великодня!