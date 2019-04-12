Сірші Ронан – 25: історія успіху молодої актриси і найвизначніші ролі у кіно

Чи не найбільша мрія кожного – знайти себе, працювати в задоволення і досягти успіху. Сьогодні, 12 квітня, знаменита голлівудська актриса Сірша Ронан святкує 25-річчя. І кому, як не їй, знати, як у юному віці реалізувати себе на всі 100% і отримувати одні з найкращих ролей у кіноіндустрії. LifeStyle 24 підготував історію успіху акторки та перелік фільмів, завдяки яким вона стала знаменитою.

Вона підкорила серця глядачів, бувши зовсім дитиною. Після тріумфу у фільмі "Спокута" (2007) її ім'я більше не зникає із заголовків найпопулярніших видань США, а обличчя періодично з'являється на обкладинках глянців і в нових голлівудських творіннях.

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У свої 25 років Сірша Ронан встигла знятися у 22 фільмах, у 12 з яких зіграла головну роль. Ніхто з досвідчених голлівудських зірок у такому молодому віці з нею позмагатися не зміг би.

Улюблениця мільйонів, володарка премії Золотий глобус, представлена у категорії "Найкраща жіноча роль" на церемонії BAFTA і тричі номінована на Оскар – саме цей перелік досягнень говорить про неї, як про успішну акторку та сильну особистість.

Дитинство

Сірша Ронан народилася у 1994 році в Нью-Йорку у сім'ї акторів. Проте життя молодих батьків не було легким і солодким, тому, коли їй було три роки, вони переїхали жити в Дублін, що в Ірландії. Саме там пройшло дитинство майбутньої знаменитості. Однак надовго родина в Дубліні не затрималася. Згодом вони знову повернулися в Америку.

Цікавий факт про Сіршу Ронан (повне ім'я акторки Saoirse Una Ronan (Сірша Уна Ронан): з ірландської її перше ім'я означає "свобода", друге перекладається як "об'єднання", а прізвище на англійську фразується як "знак".

Її батько працював у барі, коли його помітив популярний режисер і запропонував знятися у фільмі.

Якщо враховувати той факт, що батько дівчини, Пол, а згодом і мати, Моніка, були акторами, то може закрастися підозра, що своєю знаменитістю Сірша Ронан зобов'язана їм. Однак це не так.



Сірша Ронан з батьком Полом та матір'ю Монікою / Independent.ie

Часто у своїх інтерв'ю зірка запевняє, що її історія успіху не подібна до розповідей інших знаменитостей: вона не мріяла про кар'єру актриси з дитинства і точно не бачила цього в снах.

Однак певний внесок у її кінематографічне майбутнє батько таки зробив. Пол Ронан побачив у доньки розкутість та бажання перебувати перед камерою. Після цього він брав її з собою на зйомки і вже в 1997 році вона вперше мала змогу побути за кадром фільмування трилера "Власність диявола".

В одному зі своїх інтерв'ю Сірша зізналася, що перебування на знімальному майданчику в дитячому віці дало їй значно більше, ніж будь-хто може собі уявити.

Чудово, що я могла стільки часу проводити на знімальному майданчику, вивчаючи секрети своєї майбутньої професії. Саме тому в мене не було ілюзій про те, як знімаються фільми. Цей досвід мені дуже знадобився, коли я сама почала грати в кіно,

– запевнила актриса.



Сірша Ронан (2018 рік) / Getty Images

Юність і початок кар'єри

Свою першу епізодичну роль Сірша Ронан отримала у 9 років. Тоді вона з'явилася у кадрах серіалів "Клінка" (The Clinic') (2003-2004) та "Доказ" (The Proof') (2005). Якось при розмові з журналістом актриса зізналася, що після завершення зйомок в серіалі "Клініка" її охопив страх, що таке у житті більше не повториться.

Коли закінчилися зйомки, протягом декількох тижнів я була спустошена. Я сиділа на ліжку поряд з мамою і думала про те, що у мене більше ніколи не буде такої роботи. Я сумувала, бо та злагоджена команда, яка працювала над серіалом, більше ніколи не збереться разом, ніколи,

– розповідала Сірша Ронан.

Однак на епізодичній ролі в серіалі її акторська кар'єра не завершилася, а лише розпочалася. Напевне, сама Сірша не розраховувала на такий стрімкий ріст у доволі юному віці. Весь світ взнав про неї після її ролі у повнометражному фільмі "Спокута" (Atonement'), який вийшов на великий екран у 2007 році.



Сірша Ронан у фільмі "Спокута" / IMDb

Варто відзначити, що колегами Сірші Ронан по майданчику стали Кіра Найтлі, Джеймс Мак-Евой і Бенедикт Камбербетч – зірка серіалу "Шерлок Холмс". А яскраво виражений талант 13-річної Сірші до акторської майстерності та чітке вміння виражати емоції перед камерою не змогли не зачарувати і глядачів, і знімальну команду. Успіх картини був неминучий. Фільм номінували одразу на декілька категорій у різних преміях, серед яких Золотий глобус, Оскар, BAFTA та багато інших.

До сьогодні стрічка, у якій дитячо-юна Сірша Ронан зіграла важливого персонажа, вважається однією з найкращих воєнних драм. Саме за цю відмінно виконану роль 13-річна ірландка вперше була номінована на Оскар.

Ролі, які принесли Сірші Ронан номінацію на Оскар

1. "Спокута" (Atonement') (2007)

Події розгортаються у 1935 році. Одна багата сім'я проводить літо в заміському особняку. Одна з доньок, 13-річна Брайоні, яку зіграла Сірша Ронан, має багату уяву та мріє стати письменницею. У неї є всі шанси здійснити свою мрію, адже дівчинка володіє неабияким талантом до написання п'єс. Якось Брайоні повинна показати виставу перед своїми родичами за сценарієм одного з власних творів. Однак в той самий час вона слідкує за подіями, які відбуваються у житті її старшої сестри.

Сесилія, старша сестра Брайоні, таємно закохана в сина колишнього садівника, Роббі. Почуття хлопця взаємні, однак вони не розголошували свої почуття через різний соціальний статус. Одного разу 13-річна Брайоні стала свідком курйозної ситуації, яка відбулася між Роббі та її сестрою Сесилією. І в принагідний момент змогла використати ці обставини проти нього.

Після того, як їхню родичку Лолу зґвалтували, Брайоні вказала пальцем на хлопця, вини якого в цьому не було. Її багата уява допомогла домалювати те, чого не було і правдоподібно розповісти свою, вигадану історію. Роббі забирають до в'язниці, а з початком Другої світової війни відсилають на фронт. Між Сессилією та Брайоні розгоряється жорстока ворожнеча.

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2. "Бруклін" (Brooklyn) (2015)

У фільмі "Бруклін" Сірша Ронан зіграла молоду та амбіційну ірландку, яка змушена змінити рідне тихе село на шумний мегаполіс. За сюжетом, Елліс Лейсі переїжджає у США з метою знайти роботу і отримати шанс на краще життя. Дівчині важко даються різкі зміни, однак з часом Бруклін стає місцем її прихистку. Вона поступово позбувається від ностальгії за своїм селом в Ірландії, а також знайомиться з хлопцем, до якого зароджується симпатія.



Сірша Ронан у фільмі "Бруклін" / IMDb

Проте доля зіграє з Елліс в дурний жарт. Тільки-но вона почне відчувати смак свободи американського міста, як буде змушена повернутися на батьківщину. Трагічні новини від матері спонукали дівчину залишити Бруклін і відправитися додому.

В Ірландії Елліс знайомиться з другим, зовсім іншим чоловіком. Він уважний, розумний та інтелігентний. Дівчина заплуталася у своїх почуттях. І тут їй доведеться зробити важливий вибір, який стане вирішальним на все її подальше життя: повертатися в місто свободи до Тоні чи залишатися в рідній Ірландії з Джимі. Почуття до обидвох чоловіків одночасно розривають душу головної героїні на дві частини.

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3. "Леді-Птаха" (Lady Bird) (2017)

У черговому фільмі, який приніс актрисі третю номінацію на Оскар, на той момент, 23-річна Сірша Ронан зіграла дівчину-підлітка в перехідному віці.

Крістіна – старшокласниця-бунтарка, яка все своє життя страждає від стабільного непорозуміння з оточуючими.

Не стала виключенням її розмова з мамою щодо вибору вищого навчального закладу, в який вона повинна вступати через рік. Адже Крістіна мріє втекти на Східне узбережжя і влаштовувати своє життя у серці культури, а її матір вважає, що все, на що заслуговує її донька – католицька школа, а пізніше училище неподалік від дому.



Сірша Ронан у фільмі "Леді-Птаха" / IMDb

Аби привернути увагу до своїх бажань, 17-річна Крістіна вискакує з машини на великій швидкості, через що її життя залишається під загрозою. Внаслідок цього на плечі бунтарського підлітка звалюється чимало проблем. Однак саме це стає першою причиною для роздумів про те, що за свою юність вона так і не зрозуміла, чого насправді хоче. Крістіна дає собі час вирішити цю ситуацію до кінця навчального року.

Дивитися трейлер до фільму "Леді-Птаха": відео