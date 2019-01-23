Скалічила себе сама, – Джонні Депп надав докази, що не бив екс-дружину Ембер Хьорд

Голлівудський актор Джонні Депп надав нові докази того, що не бив свою колишню дружину Ембер Хьорд, яка досі дає гострі свідчення щодо судової справи про розлучення.

Відповідні документи актор додав до позову проти газети Sun, що опублікувала статтю про його сварки з Ембер Хьорд. Тоді журналіст видання в травні 2016 року з впевненістю заявив, що Депп б'є свою дружину і розкритикував письменницю Джоан Роулінг за те, що вона дозволила актору продовжувати зніматися у франшизі "Фантастичні звірі". Також голлівудський актор хоче стягнути з видання 260 тисяч доларів. Про це повідомляє видання TMZ.

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Скандал розпочався з того, що Хьорд розповіла про те, як Джонні Депп 21 травня 2016 року кинув їй в обличчя телефон і побив. Згодом у мережі з'явилися її фотографії, на яких Ембер показала синці на обличчі.



Ембер Хьорд звинуватила Джонні Деппа у домашньому насильстві / TMZ

Так, для спростування звинувачень у побитті дружини адвокати Джонні Деппа надали відеозаписи з камер спостереження і свідчення очевидців, які стверджують, що не бачили сліди побоїв на обличчі Хьорд у той день, коли чоловік нібито її побив. Крім того, за словами свідків, травми у неї з'явилися лише через 6 днів.

За словами Деппа, Хьорд сама себе скалічила, щоб його зганьбити.



Ембер Хьорд і Джонні Депп / Getty Images

Нагадаємо, Ембер Хьорд і Джонні Депп прожили в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка сім мільйонів доларів, які вона обіцяла віддати на благодійність. Після того Джонні Депп дав інтерв’ю британському журналі GQ, у якому розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов’язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою.