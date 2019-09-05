Скандал в Одесі: художника Олександра Ройтбурда звільнили через проукраїнську позицію

В Одесі розгорівся чималий скандал: знаменитого художника Олександра Ройтбурда звільнили з посади директора Одеського художнього музею. Відповідне рішення ухвалили місцеві депутати, які, за словами митця, не можуть пробачити йому проукраїнську позицію.

Що відомо про звільнення Олександра Ройтбурда

4 серпня в Одеській облраді депутат Олексій Кобильников виніс на порядок денний питання щодо звільнення Олександра Ройтбурда. У відповідній заяві йшлося, що керівник місцевого музею не реагує на запити про фінансування установи та у відповідь знущається з депутатів, повідомляє ТСН.

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За звільнення художника віддали свої голоси 51 представник Одеської ОДА. Це втретє депутати ініціювали голосування, а для прийняття рішення об'єднались представники з "Опоблоку" та "Солідарності". Таку настирність публічно не підтримала в.о. голови ОДА Світлана Шаталова та представник партії "Європейська Солідарність" Юрій Басюк.

Ваша наполегливість не має меж. Ваші "договорняки" суперечать здоровому глузду і логіці. При Ройтбурді колекція музею збільшилася на 49 об'єктів, проведений ремонт, зокрема, за рахунок меценатів. Хто ще міг таке зробити?

– заявила Світлана Шаталова.

Проти такого рішення виступили й одеські митці та активісти, які вже анонсували акції протесту з вимогою "Поверніть Ройтбурда". Вони переконані: депутати хочуть покарати художника за його проукраїнську позицію та різкі коментарі про Росію.



Звільнення Олександра Ройтбурда / Фото: Facebook / @ОлександрРойтбурд

Реакція Олександра Ройтбурда

Директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд вже встиг прокоментувати скандальне звільнення. У "Сніданку з 1+1" він заявив, що депутати звільнили його, бо "не сприймають" сучасної культури і хочуть, щоб Одеса не розвивалась. Водночас художник зізнався, що причиною могло бути й суперечки з "Опоблоком".

"Це довга історія. Вона почалась із політичних протиріч з "Опоблоком", який не може мені пробачити проукраїнської позиції. І потім це перейшло в розряд якоїсь майже релігійної ворожнечі. Це світоглядний конфлікт. Ці люди не сприймають того, що перевищує їхні персональні горизонти. Їх дратує те, що виходить за межі розуміння про те, яким має бути життя провінційного міста, якою має бути провінційна культура. А я хочу, щоб культура Одеси перестала бути провінційною", – заявив Олександр Ройтбурд.

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Окрім цього, художник додав, що звільнення не було для нього несподіванкою. Ще із дня його обрання на посаду директора Одеського музею – у березні 2018 року – розпочались своєрідні утиски. Депутати місцевої облради не поспішали призначати його очільником, аргументуючи це тим, що Олександр Ройтбурд нібито малював свої картини людськими екскрементами та показував антиросійську позицію.

Вони розгорнули проти мене дуже брудну брехливу кампанію цькування. Їх не влаштовує моя політична позиція,

– раніше заявляв Олександр Ройтбурд.

Зазначимо, що Олександр Ройтбурд – успішний художник, чиїми роботами захоплюється весь світ. У 2018-му він вирішив змінити Одеський художній музей, залучивши до цього інвесторів. За 1,5 року роботи директора зросла кількість відвідувачів музею, а в його стінах проводять експозиції, які відвідують інші митці, зокрема, письменник Сергій Жадан.



Олександр Ройтбурд та Сергій Жадан / Фото: Facebook / @ОлександрРойтбурд