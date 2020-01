Скандал на Греммі: звільнена глава премії розповіла про домагання та нечесне голосування

Лічені дні залишились до щорічної урочистої церемонії нагородження преміями Греммі-2020. Та поки знамениті артисти готують вбрання для події, у світі розгорівся гучний скандал. Колишня очільниця Греммі Дебора Дуган заявила, що лауреатів оголошують після нечесного голосування.

Що стало причиною для звільнення Дебори Дуган

Як повідомляє The New York Times, всередині січня 2020 року з посади директора премії Греммі звільнили Дебору Дуган. Жінка зуміла пропрацювати всього 6 місяців, тому не стримувала свого обурення. Офіційною причиною звільнення стало "перевищення службових обов'язків".

До американської Національної академії мистецтва і науки звукозапису звернулась підлегла Дебори Дуган. Її помічниця Клодд Літтл поскаржилась, що керівниця часто зловживає своїми повноваженнями, жорстоко поводиться з працівниками компанії, вдається до публічних принижень та образ. Цю неналежну поведінку жінка попросила розглянути спеціальною комісією та застосувати щодо Дебори якісь санкції. Однак представники Греммі вирішили звільнити Дуган.

Як Дебора Дуган відреагувала на рішення Греммі

Днями скандальна історія отримала резонансне продовження. Дебора Дуган надіслала до Національної академії скаргу, яку описала на 44 сторінках. У заяві, яку вона поширила у ЗМІ, йшлося, що її звільнення було спричинене тільки тим, що за 6 місяців роботи вона викрила чимало порушень статуту Греммі. Зокрема, Дебора Дуган заявила, що страждала від сексуальних домагань та дискримінації за гендерною ознакою.

Окрім цього, вона вирішила розсекретити резонансний злочин, який начебто намагались приховувати представники Греммі. За словами Дебори, її попередник Ніл Портнов зґвалтував одну з номінанток премії. Ця інформація, яку Дуган отримала випадково, і стала справжньою причиною непродовження його робочого контракту, – переконана американка.

Колишня очільниця премії вирішила не приховувати і чималі порушення в підбиванні підсумків Греммі. Як заявила Дебора Дуган, члени Національної академії часто підробляли голосування, щоб просунути у списках артистів, які навіть не потрапляли у 20-ку претендентів на відзнаку. Для прикладу, вона навела історію з Аріаною Гранде. У 2019 році артистка мала боротись за статуетку з хітом No Tears Left To Cry, але незадовго до церемонії його змінили на більш популярний God Is a Woman.

Дебора Дуган пообіцяла журналістам розповісти ще більше історій про залаштунки Греммі, які завжди залишаються за кадром.

На резонансну заяву вже встигли відреагувати представники премії. Вони зазначили, що очікували тихої заміни голови Греммі та не хотіли робити скандалу зі звільнення Дебори Дуган. Особливо, перед церемонією, яка пройде у США 26 січня 2020 року. Водночас представники академії наголосили, що заяву Дебора Дуган опублікувала тільки після того, як її звинуватили у тиску на працівників.

"Цікаво, що пані Дуган ніколи не порушувала цих серйозних звинувачень до того, як проти неї особисто була висунута юридична заява працівниці. Вона стверджувала, що пані Дуган створила "токсичне та нестерпне" робоче середовище і займалися "зловживанням службовими повноваженнями та знущаннями", – відповіли журналістам речники Греммі.