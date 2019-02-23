Скандал із ANNA MARIA: відомий продюсер назвав Нацвідбір до Євробачення операцією ФСБ

Український продюсер Олександр Ягольник заявив, що шокований поведінкою дуету "Анна-Марія". Поза тим, деякі цьогорічні конкурсанти викликають чимало запитань.

Ягольник вважає, що нацвідбір нагадує операцію російських спецслужб, пише Styler.

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Він зазначив, що «перебуває в дикому шоці» від того, що так багато учасників цьогорічного Нацвідбору пов’язані з Росією та інтересами Росії в Україні.

Я збентежений досі, особливо коли на власні очі побачив інтерв’ю Анни з Марією. Мені здалося, що цей відбір – це якась чергова спецоперація ФСБ над українським шоу-бізнесом,

– каже Ягольник.

Напередодні завершального етапу Національного відбору на Євробачення-2019 навколо сестер Опанасюк спалахнув гучний скандал. Так, е ефірі одного з телеканалів сестри Опанасюк не захотіли дати чітку відповідь на запитання, чи відбулася окупація Криму.

Згодом з’ясувалось, що їхня мати Лариса Опанасюк активно підтримує окупаційну владу на півострові та отримує листи із подяками від очільника кремля Путіна.

За його словами, "все вибудували так, що хто б не поїхав від України на Євробачення, артиста так чи інакше будуть пов'язувати із Росією".

"Нема гарантій, що подальші інтерв’ю вже в Тель-Авіві не принесуть ще сюрпризів на кшталт інтерв’ю дівчат з Сімферополя", – заявив він.

Що відомо про скандал навколо сестер Опанасюк: дивіться відео