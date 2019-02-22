Скандал із сестрами Опанасюк: мати співачок виявилася поплічницею окупантів у Криму (фото)

Напередодні завершального етапу Національного відбору на Євробачення-2019 навколо фіналісток Анни та Марії Опанасюк розгорівся скандал. Спочатку вони самі не змогли чітко відповісти на запитання, чи відбулася окупація Криму. А потім виявилося, що їхня мати Лариса Опанасюк отримає листи подяки від керманича Кремля Путіна та підтримує російську окупаційну владу у Криму й активно з нею співпрацює.

Батьки сестер Опанасюк живуть в окупованому Криму. Матір дуету Анна-Марія Лариса Опанасюк працює заступницею голови окупаційної "Ради міністрів Республіки Крим". Жінка була нагороджена медаллю Міноборони Росії "За повернення Криму". А батько артисток працював в окупованому Криму суддею, пішов у відставку 2 роки тому.

Читайте також: Фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2019 сестри Опанасюк не змогли відповісти, чий Крим (відео)

"У нас батьки давно живуть у Криму. Дуже давно. Вони люблять свою батьківщину, вони люблять Крим. Вони вже давно на цих посадах. Вони не хочуть звідти їхати. Вони працюють на благо людей, які живуть у Криму", – сказали сестри Опанасюк.

Із постів Лариси Опанасюк у Facebook можна зробити висновок, що російська окупаційна адміністрація Криму їй до вподоби. Так, жінка постить подяки за нагороди від російської влади, вітає з Днем працівника прокуратури Російської Федерації, бере участь у заходах, присвячених комсомолу, фотографується з незаконно зведеним Кримським мостом.

Підбірка постів у Facebook матері сестер Опанасюк Лариси

Що саме сказали про Крим сестри Опанасюк?

на запитання телеглядача "Чий Крим?" співачки сказали: "Крим – наш, наша батьківщина";

"Україна втратила Крим. Коли їдемо в Крим, то проїжджаємо два кордони. Цим все сказано";

"Насправді Крим залишився Кримом. Те ж саме море, ті ж самі гори, те саме повітря. Мені здається, Україна втратила Крим";

на питання, чи відбулася окупація Криму, сказали: "На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не є політиками, ми не є членами секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання".

Скандал із сестрами Опанасюк: дивіться відео