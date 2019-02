Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України

Українська співачка MARUV ще у першому півфіналі відбору Євробачення показала, що її персону та сам виступ з піснею Siren Song обговорюватимуть ще довго. Так і сталось – вона перемогла у фіналі Національного відбору та вже за 2 дні встигла стати в центрі уваги всіх українських ЗМІ. Адже договір про участь співачки в головному конкурсі Євробачення-2019 так і не було підписано.

Що сталось зі співачкою MARUV (Анною Корсун) та як на відмову участі в Євробаченні відреагували прихильники та представники шоу-бізнесу – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

Чому MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні-2019

Згідно з правилами Національного відбору в Україні у 2019 році повинні брати участь 16 виконавців – по 8 в кожному півфіналі. 22 січня, коли повинен був з'явитись список всіх учасників Національного відбору, співачка TAYANNA вирішила відмовитись від участі в конкурсі, не назвавши конкретних причин. Музичний продюсер конкурсу Євробачення в Україні Руслан Квінта розповів, що жодного конфлікту між ним і співачкою не було і про несправедливу конкуренцію тоді не йшлось.

Через декілька годин після несподіваної відмови артистки стало відомо, що виконавицю TAYANNA в першому півфіналі Національного відбору замінить український творчий колектив MARUV з солісткою Анною Корсун.



TAYANNA та Анна Корсун – солістка колективу MARUV / Фото: "Телегид" і Слава Власов

Одразу ж після участі співачки в Нацвідборі в мережі стало відомо, що MARUV не лише відрізняється від інших українських артистів своїм епатажним стилем, а й гастролями в Росії. Так, на початку лютого вона анонсувала два сольних концерти в Росії – в Москві та Санкт-Петербурзі. Тоді ж MARUV заявляла, що це будуть її перші сольні гастролі у вокальній кар'єрі, але раніше вона вже виступала в РФ, зокрема на Чемпіонаті світу з футболу Moscow football fest.

8 лютого співачка MARUV презентувала свою пісню для відбору Євробачення під назвою Siren Song. Провокативний кліп на пісню, у якому вона лежить оголена у ванній та виконує пісню, вже переглянули більше мільйона разів в YouTube. Такий же успіх мають й інші її композиції – Star, Let me love you, Black water та інші.

Перший півфінал Нацвідбору Євробачення

Не менш ефектним був її виступ на відборі Євробачення 9 лютого. MARUV разом з іншими учасниками її музичного колективу вдалось справді приголомшити суддів, одягнувши жакет з панчохами на підтяжках. Тоді ж її образ доповнювали гламурні окуляри та взуття на високих підборах. Шоу-балет MARUV мав подібні вбрання, який під ритмічні звуки пісні виконував доволі відвертий танець. Чоловікам-суддям – Андрію Данилку та Євгену Філатову – тоді сподобався виступ артистки, а от Джамала сказала, що такий номер – надто велика провокація.

Того ж вечора MARUV дала свій перший коментар з приводу гастролей в Росії.

Кожен обирає по-своєму, як нести мир. Хтось обирає зброю, а хтось музику. Це мій спосіб нести мир,

– відповіла солістка.

Того ж дня участь MARUV та інших виконавців в Євробаченні, які продовжують гастролювати в Росії, відзначив і В'ячеслав Кириленко. Він зазначив, що таким співакам не варто брати участь у Національному відборі, щоб в разі перемоги не пояснювати всьому світу, що між Україною та Росією немає дружби.

Фінал Нацвідбору Євробачення і перемога MARUV

У фіналі відбору шоу на телеканалі СТБ Анна Корсун виконала не менш провокативний номер, змінивши лише сценічний образ. Внаслідок політичного скандалу навколо інших фіналісток ANNA MARIA (сестер Анни та Марії Опанасюк) весь ефір був доволі напруженим. Не обійшлось і без каверзних питань ведучого Сергія Притули до MARUV, який спочатку запитав, чи їй пропонували представляти інші країни на Євробаченні, на що вона відповіла ствердно. Однак вона наполягала на тій думці, що лише справжній громадянин країни повинен представляти країну на головному конкурсі. Після таких фраз Притула не втримався від коментарів та знову запитав, чому вона і далі планує гастролі в Росії, якщо вона такої патріотичної позиції.

Я на це питання відповідала в багатьох інтерв'ю. Якщо вам цікаво, ви можете зайти в інтернет і послухати мою відповідь. Хочу ще раз нагадати, що конкурс Євробачення якраз створили після Другої світової війни для того, щоб країни об'єднувались і з'явилось якесь спільне свято, щоб вони ділились культурою, і я вважаю, що це круто і класно. Потрібно це підтримувати і в першу чергу це Song Contest, а не політичні вибори. З цим питанням краще піти до Верховної Ради, – прокоментувала тоді свою позицію MARUV.

Наступне питання від Джамали було таким – чи назве вона Крим українським в Тель-Авіві в разі перемоги Нацвідбору та головного конкурсу Євробачення. На це у MARUV одразу знайшлась відповідь "так". Але одразу ж після її перемоги у відборі, де вона отримала 11 балів від суддів та глядачів, на першій прес-конференції вона не змогла чітко висловитись, що вона думає про війну на сході України.

Це дуже складне запитання для мене тому, що мої близькі там втратили домівки, і мені про це дуже важко говорити, але єдине, що я хочу сказати, я хочу щоб настав мир, і щоб нарешті це закінчилося,

– здивувала журналістів своєю відповіддю MARUV.

Дивіться відео виступу MARUV у фіналі відбору Євробачення-2019:

Наступного дня в ЗМІ розповідали про можливий плагіат пісні Siren Song, з якою виступала MARUV, з піснею виконавця Calogero "Face a la mer". Того ж дня ставки букмекерів на результати України в головному конкурсі Євробачення різко зросли, піднявши її на четверту позицію. З нових деталей також стало відомо, що власником прав на пісню Siren Song, з якою співачка MARUV планувала представити Україну на Євробаченні-2019, є російська компанія Warner Music Russia.

Непідписання угоди з НСТУ

На цьому скандал навколо MARUV не завершився. Згідно з правилами відбору учасників в Україні на Євробачення, перший етап відбору переможця належить телеканалу СТБ. Після цього Національна суспільна телерадіокомпанія України повинна вирішити і підписати фінальний договір з виконавцем, який у травні представлятиме Україну в міжнародному конкурсі.

У понеділок, 25 лютого, співачка MARUV оприлюднила перелік декількох умов договору, у якому, зокрема, зазначила, що від Національної телекомпанії України вона нічого не отримає: ні фінансової підтримки, ні допомоги в організації поїздки, ні, тим більше, міжнародної промо підтримки, ні візи. Деякі умови угоди ви можете переглянути тут.

Ви, напевно, вже чули про договір між учасником від України і НТКУ, який повинен бути підписаний сьогодні до обіду.

Я готова відмовитися від виступів в Росії. У прямому ефірі відповіла на всі питання, які цікавили журі. Я не відвідувала Крим з 2014 року. Не порушувала жодного Закону України. А також готова взяти на себе всі витрати по участі в міжнародному конкурсі, – додала MARUV.

Не обійшлось і без прецедентів – на подію в українському шоу-бізнесі відреагували і в Росії. Після питання про можливе непідписанння угоди з MARUV, російський продюсер Йосип Пригожин запропонував MARUV стати учасницею від Росії у 2020 році. Згодом співачка додала, що такі ж пропозиції поступили до неї ще від двох інших країн. Співачку підтримало багато українських зірок, зокрема Потап, Наталія Могилевська та Іван Дорн.

Незважаючи на заяви Анни Корсун про скасування гастролей в Росії, її все ж не допустили до головного конкурсу в Ізраїлі. Після 5 годин перемовин між НСТУ та командою MARUV так і не відбулось згоди в деяких питаннях.

"Співачка Анна Корсун (сценічне ім’я — MARUV) здобула перемогу в шоу Національний відбір у результаті чесного конкурсу й одержала максимальний бал від глядачів. Її виступ високо оцінили музичні експерти, представники шоу-бізнесу та глядачі. Однак у виконавця, який представлятиме Україну на міжнародній арені, також є зобов'язання: після підписання договору з ПАТ "НСТУ" на час конкурсу виконавець стає культурним амбасадором України та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі. Після проведених перемовин ПАТ "НСТУ" та співачка MARUV не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі", – йшлось у заяві.

Зокрема представники Суспільного мовника зазначили, що цього року Нацвідбір набув ознак політизації, оскільки "суспільний резонанс, спроби тиску з боку політичних сил, втручання в дискусію культурних діячів та інформаційних структур країни-агресора фактично спричинили політизацію результатів національного відбору". Сам же очільник Суспільного мовлення Зураб Аласанія наголосив, що "завданням Суспільного мовника зовсім не є розкол суспільства", через що він з представниками НСТУ вирішили уникнути надмірної політизації конкурсу. Також відтепер в угоді з переможцями Національних відборів буде вказано новий пункт, де виконавець повинен відмовлятись від гастролей у Російській федерації протягом трьох місяців після конкурсу, тобто до головного конкурсу Євробачення.

На таку резонансну новину відреагувала і сама MARUV, яка зазначила, що саме концерти в Росії могли стати причиною розбіжностей під час зустрічі. Однак артистка запевнила, що не вони змусили її відмовитись від участі в міжнародному шоу

Як раніше я говорила, відмова від концертів у Росії не була для нас принциповою. Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які, якщо я підпишу, стануть для мене кабальними. Я – громадянка України, сплачую податки і щиро люблю державу. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків. Я – музикант, а не бита на політичній арені,

– заявила MARUV.

Хто поїде на Євробачення-2019 в Ізраїль

Одразу ж після цього постало питання, хто зможе представити Україну на міжнародній сцені в Ізраїлі цього року. Де-юре, це мав бути музичний колектив Freedom Jazz, який отримав друге місце у фіналі конкурсу (10 балів). Але член правління Національної суспільної телерадіокомпанії Олександра Кольцова розповіла у коментарі LifeStyle 24, що тепер представника від України обиратимуть з-поміж всіх інших 5 фіналістів, тобто Freedom Jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes та ANNA MARIA. Хоча, щодо останнього дуету в НСТУ є найбільші сумніви.

"Ми проведемо консультації з нашими юристами, поговоримо з представниками СТБ щодо їх рекомендацій, тому що це їхній продукт, їхнє шоу та їхнє жюрі. Затверджене і погоджене нами, звісно. І після цього ми поговоримо з менеджментом артистів (учасників Нацвідбору – LifeStyle 24). А потім приймемо рішення", – пояснила Кольцова.

Також вдалось взяти коментарів у представників виконавців YUKO та ANNA MARIA, які відзначились не меншою скандальністю у відборі Євробачення. Але що одні менеджери, що інші поки не знають жодних деталей, хто може представляти Україну на світовій арені. Саме ж представники НСТУ запевняють, що переговори вже ведуться від ранку 26 лютого і згодом стане відомо, хто отримає "квиток" на Євробачення-2019.