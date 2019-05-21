Скандал на Каннському кінофестивалі: журналістку не пропускали на захід через її взуття

Сотні зірок приїхали до Франції, адже сам там триває одна з найгучніших подій року – Каннський кінофестиваль. Однак захід не проходить без скандалів. Так, головного співредактора Variety Клаудію Еллер відмовлялись впускати на червону доріжку через її взуття.

Про непорозуміння журналістка написала на своїй офіційній сторінці в Twitter. За словами Клаудії Еллер, охоронці відмовлялись пропускати її з посвідченням журналіста тільки через неправильно обране взуття. Згідно із дрес-кодом Каннського кінофестивалю всі жінки повинні крокувати червоною доріжкою на підборах. А от Клаудія надала перевагу зручному взуттю срібного кольору, через що потрапила у скандальну ситуацію.

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"Минулої ночі охоронці зупинили мене перед червоною доріжкою Каннського кінофестивалю і сказали, що я не можу піти на прем'єру через те, що на мені туфлі без підборів. Я налякала їх тим, що опублікую це відео на офіційному сайті Variety. Аж тоді мене впустили", – розповіла обурена Клаудія Еллер.

Last night I was stopped on the Cannes red carpet and told by this idiotic security guard that I couldn’t get into this premiere because I was wearing flats. I threatened to post this video on our Variety website. I got in. pic.twitter.com/TTXGn0RDsK — Claudia Eller (@Variety_Claudia) 18 мая 2019 г.

У 2018 році проти цього правила протестувала Крістен Стюарт. Голлівудська акторка демонстративно скинула туфлі на підборах посеред червоної доріжки в Каннах.



Крістен Стюарт в Каннах / Getty Images



Крістен Стюарт роззулась на червоній доріжці / Getty Images

Що таке Каннський фестиваль?Це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазуровий берег). Традиція бере свій початок з 1939 року. Відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу, на яку приїжджають близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.



Світський захід триває 10 днів, упродовж яких на червоній доріжці красуються знаменитості. Голосною вимогою до їхнього одягу є вишуканість. Відтак чоловіки можуть прийти на кіноподію виключно у костюмах чи смокінгах, а от жінки – у сукнях або ж костюмах та взутті на підборах.