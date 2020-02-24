Скандал на Нацвідборі Євробачення-2020: організатори відповіли на звинувачення гурту TVORCHI

Після прямого ефіру фіналу Нацвідбору Євробачення-2020 гурт TVORCHI заявили, що мали несправності техніки, тому й продемонстрували не найкращий виступ. Звинувачення у непрофесійності офіційно прокоментували організатори шоу.

З чого розпочався скандал

22 лютого в Україні відгримів фінал Національного відбору Євробачення-2020. За результатами шоу, перемогу здобули гурт Go_A. Їхній виступ високо оцінили судді та глядачі, віддавши найбільше балів. Водночас колектив TVORCHI, які стали відкриттям конкурсу, розділили третю сходинку рейтингу з David Axelrod.

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Та одразу після шоу гурт дав резонансний коментар, який одразу ж поширився мережею. Соліст Джеффрі Кенні заявив, що просто під час його виступу він чув у навушнику себе, а не музику треку. Несправність техніки, за його словами, сталась і в півфіналі, коли артисти вперше виступили перед українською аудиторією. Тому такий інцидент вони назвали непрофесійністю організаторів та заявили, що більше ніколи не візьмуть участі в Нацвідборі.

Це сталось вперше і повторилось. Вони отримали, що хотіли. Жахлива непрофесійність і ганьба. Я розчарувався. Я ніколи не повернусь сюди,

– заявив Джеффрі Кенні.

Згодом представники колективу додали: "Ми не хочемо, щоб це виглядало як "виправдовування", але хочемо те, про що, в принципі і співаємо – бути почутими. В нас була проблема в півфіналі – голос беквокалістів в навушниках у Джефрі лунав настільки голосно, що було важко почути себе. Правда, після цього звукачі вибачились. Сьогодні ми співали без музики. В буквальному розумінні: в навушнику Джеффрі не чув музики взагалі".

Менеджери TVORCHI зізнались, що їх переконували не розголошувати деталей цього інциденту та замовчувати правду.

Як організатори Нацвідбору відреагували на звинувачення

Вже наступного дня, 23 лютого, на офіційній інстаграм-сторінці СТБ з'явилась відповідь організаторів Нацвідбору на резонансну заяву. Вони переконують, що насправді у гурту TVORCHI була справна апаратура, і звук був. Водночас музичний продюсер шоу Руслан Квінта зазначив, що солісту колективу Джеффрі Кенні просто бракує досвіду живих виступів.

"Всі бачили, що Джефрі із самого початку пісні й до кінця виступу ритмічно був у музиці та співав синхронно з бек-вокалістами. Це означає, що звук солісту поступав належним чином. Причина того, що він випав з тональності і у нього був нестабільний вокал – у відсутності досвіду. Ми стикалися з цими моментами у Джеффрі на всіх етапах відбору, починаючи від кастингів і до фіналу. Допомагали гурту виправити їх під час репетицій. Але, як показав фінальний виступ, хлопцям є над чим працювати", – зазначив Руслан Квінта.

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Окрім цього, він додав, що перед кожним прямим ефіром на цифровий пульт звукорежисера почергово заливаються пісні учасників в тому вигляді, в якому вони були налаштовані під час кількох репетицій. Перед виходом на сцену, за словами Руслана Квінти, кожен вокаліст перевіряє, чи є звук в його "інейрах", чи чує він себе. Перевірку цю TVORCHI пройшли.

Та на цьому скандал не вичерпався. У коментарях під дописом "СТБ" представники TVORCHI залишили коментар.

"Ми дякуємо вам за співпрацю. Але це дуже низько з вашої сторони – дзвонити і казати, що шукаєте винних і розберетесь в ситуації, а під час цього писати таку статтю. Дивно чути від професіоналів: "Це техніка, всяке може бути". На цьому закриємо цю тему", – заявили TVORCHI.

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