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Скандал на Нацвідборі Євробачення-2020: організатори відповіли на звинувачення гурту TVORCHI

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Організатори Нацвідбору відповіли на заяву гурту TVORCHI / Instagram / @stbua

Після прямого ефіру фіналу Нацвідбору Євробачення-2020 гурт TVORCHI заявили, що мали несправності техніки, тому й продемонстрували не найкращий виступ. Звинувачення у непрофесійності офіційно прокоментували організатори шоу.

З чого розпочався скандал

22 лютого в Україні відгримів фінал Національного відбору Євробачення-2020. За результатами шоу, перемогу здобули гурт Go_A. Їхній виступ високо оцінили судді та глядачі, віддавши найбільше балів. Водночас колектив TVORCHI, які стали відкриттям конкурсу, розділили третю сходинку рейтингу з David Axelrod. 

Важливо! Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2020 стали Go_A

Та одразу після шоу гурт дав резонансний коментар, який одразу ж поширився мережею. Соліст Джеффрі Кенні заявив, що просто під час його виступу він чув у навушнику себе, а не музику треку. Несправність техніки, за його словами, сталась і в півфіналі, коли артисти вперше виступили перед українською аудиторією. Тому такий інцидент вони назвали непрофесійністю організаторів та заявили, що більше ніколи не візьмуть участі в Нацвідборі. 

Це сталось вперше і повторилось. Вони отримали, що хотіли. Жахлива непрофесійність і ганьба. Я розчарувався. Я ніколи не повернусь сюди,
– заявив Джеффрі Кенні.

Згодом представники колективу додали: "Ми не хочемо, щоб це виглядало як "виправдовування", але хочемо те, про що, в принципі і співаємо – бути почутими. В нас була проблема в півфіналі – голос беквокалістів в навушниках у Джефрі лунав настільки голосно, що було важко почути себе. Правда, після цього звукачі вибачились. Сьогодні ми співали без музики. В буквальному розумінні: в навушнику Джеффрі не чув музики взагалі". 

Менеджери TVORCHI зізнались, що їх переконували не розголошувати деталей цього інциденту та замовчувати правду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TVORCHI (@tvorchi_official)

Як організатори Нацвідбору відреагували на звинувачення

Вже наступного дня, 23 лютого, на офіційній інстаграм-сторінці СТБ з'явилась відповідь організаторів Нацвідбору на резонансну заяву. Вони переконують, що насправді у гурту TVORCHI була справна апаратура, і звук був. Водночас музичний продюсер шоу Руслан Квінта зазначив, що солісту колективу Джеффрі Кенні просто бракує досвіду живих виступів.

"Всі бачили, що Джефрі із самого початку пісні й до кінця виступу ритмічно був у музиці та співав синхронно з бек-вокалістами. Це означає, що звук солісту поступав належним чином. Причина того, що він випав з тональності і у нього був нестабільний вокал – у відсутності досвіду. Ми стикалися з цими моментами у Джеффрі на всіх етапах відбору, починаючи від кастингів і до фіналу. Допомагали гурту виправити їх під час репетицій. Але, як показав фінальний виступ, хлопцям є над чим працювати", – зазначив Руслан Квінта.

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Окрім цього, він додав, що перед кожним прямим ефіром на цифровий пульт звукорежисера почергово заливаються пісні учасників в тому вигляді, в якому вони були налаштовані під час кількох репетицій. Перед виходом на сцену, за словами Руслана Квінти, кожен вокаліст перевіряє, чи є звук в його "інейрах", чи чує він себе. Перевірку цю TVORCHI пройшли. 

Та на цьому скандал не вичерпався. У коментарях під дописом "СТБ" представники TVORCHI залишили коментар.

"Ми дякуємо вам за співпрацю. Але це дуже низько з вашої сторони – дзвонити і казати, що шукаєте винних і розберетесь в ситуації, а під час цього писати таку статтю. Дивно чути від професіоналів: "Це техніка, всяке може бути". На цьому закриємо цю тему", – заявили TVORCHI.

TVORCHI – Bonfire на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Скандал Новини LifeStyle Євробачення 2020 LifeStyle
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