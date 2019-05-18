Скандал на Євробаченні-2019: організатори анулювали результати голосування журі з Білорусі

Мабуть, Євробачення-2019 стане одним із найскандальніших в історії вокального конкурсу, адже навіть у день фіналу шоу відзначилось інцидентом. Організатори анулювали результати голосування журі Білорусі.

Резонансну інформацію представники Європейського мовного союзу підтвердили виданню Eurovoix. За їхніми словами, голосування журі кожної країни відбулось у переддень фіналу Євробачення, 17 травня. Свої бали вони виставили після перегляду остаточної репетиції учасників конкурсу. Однак голосування не відбулось без скандалу.

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Члени журі із Білорусі не дотримались вимоги щодо секретності результатів, відтак у мережу потрапили бали, виставлені кожному з фіналістів. Витік інформації і став причиною для анулювання показників. При цьому у Європейському мовному союзі запевнили, що таке радикальне рішення не завадить прихильникам шоу у Білорусі голосувати за своїх фаворитів конкурсу.

Як відомо, на визначення переможця Євробачення-2019 впливають результати голосування глядачів і нацжурі від кожної країни. Вокаліст, який очолить рейтинг шоу за показниками, стане володарем престижного кубка. За день до фіналу Європейський мовний союз опрацьовує передані дані від журі. А от глядацьке голосування відбувається під час прямого ефіру.