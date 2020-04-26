Скандал у сім'ї Сніжани Онопко: модель заявила про побиття та погрози від свого чоловіка

Всесвітньо відома українська фотомодель Сніжана Онопко збирається розлучитися зі своїм чоловіком після 10 років шлюбу. Вона заявила, що Микола Щур неодноразово бив її, а також розповіла про його зради.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню JetSetter.

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Відомо, що чоловік моделі до цього був засуджений, проте, попри кримінальне минуле, Онопко його завжди підтримувала, і ніколи не дорікала.

Я виплачувала його борги, вірила у те, що він не зраджує, та виправдовувала у критичних ситуаціях, навіть коли він підіймав на мене руку. Це відбувалося постійно. Діставалося, до речі, і водіям, і персоналу — словом, усім,

– зазначила Сніжана Онопко.

Крім цього, нещодавно вона дізналась про коханку чоловіка, з якою він проводить час у спільному будинку подружжя.

За словами моделі, вона була готова розлучитися якнайшвидше, і забрати 2 автомобілі, зокрема придбаний за власні кошти Онопко Rolls-Royce, аби більше ніколи не зустрічатися з бізнесменом. Однак коли дізналася, що інша жінка проживає в її будинку та користується її посудом, то вирішила наполягати на розподілі майна.

Сніжана Онопко навіть надала виданню JetSetter світлини з інстаграм-сторіз нової коханки її чоловіка.



Інстаграм-сторіз коханки Миколи Щура / Фото jetsetter