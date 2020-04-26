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Скандал у сім'ї Сніжани Онопко: модель заявила про побиття та погрози від свого чоловіка

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Сніжана Онопко з чоловіком Миколою Щуром
Сніжана Онопко з чоловіком Миколою Щуром / glamurchik.tochka.net/

Всесвітньо відома українська фотомодель Сніжана Онопко збирається розлучитися зі своїм чоловіком після 10 років шлюбу. Вона заявила, що Микола Щур неодноразово бив її, а також розповіла про його зради.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню JetSetter.

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Відомо, що чоловік моделі до цього був засуджений, проте, попри кримінальне минуле, Онопко його завжди підтримувала, і ніколи не дорікала.

Я виплачувала його борги, вірила у те, що він не зраджує, та виправдовувала у критичних ситуаціях, навіть коли він підіймав на мене руку. Це відбувалося постійно. Діставалося, до речі, і водіям, і персоналу — словом, усім,
– зазначила Сніжана Онопко.

Крім цього, нещодавно вона дізналась про коханку чоловіка, з якою він проводить час у спільному будинку подружжя.

За словами моделі, вона була готова розлучитися якнайшвидше, і забрати 2 автомобілі, зокрема придбаний за власні кошти Онопко Rolls-Royce, аби більше ніколи не зустрічатися з бізнесменом. Однак коли дізналася, що інша жінка проживає в її будинку та користується її посудом, то вирішила наполягати на розподілі майна.

Сніжана Онопко навіть надала виданню JetSetter світлини з інстаграм-сторіз нової коханки її чоловіка.

Сніжана Онопко скандал чоловік
Інстаграм-сторіз коханки Миколи Щура / Фото jetsetter

Сніжана Онопко розповіла, що наразі чоловік моделі відмовляється розлучатися. Втім, попри постійні погрози з боку Щура, дівчина шукає юридичні шляхи розірвання шлюбу.

Це вже не вперше супермодель збирається розлучатися з Миколою Щуром. У 2017 році на її інстаграм-сторінці з'явився пост, в якому вона опублікувала прощальне звернення до чоловіка. Згодом Сніжана Онопко публічно заявила, що її профіль зламали, і цей пост був витівкою хакерів.

Сніжана Онопко розлучення
Пост на сторінці в Instagram Сніжани Онопко / Фото jetsetter

Що відомо про Сніжану Онопко?Всесвітньо відома українська супермодель.

З 2005 року Сніжана дефілювала на таких показах, як Dolce&Gabbana, Karl Lagerfeld, Prada, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Gucci, MaxMara та інші. Модель неодноразово прикрашала обкладинки іменитих видань – Harper’s Bazaar, L’Officiel, Elle.

Протягом деякого часу Сніжана зустрічалась з відомим бізнесменом Олександром Онищенком. Пара навіть запланувала дату весілля, втім згодом стало відомо про закінчення стосунків.

Автор: Марина Васильєва
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Скандал
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