Скандал у сім'ї Сніжани Онопко: модель заявила про побиття та погрози від свого чоловіка
Всесвітньо відома українська фотомодель Сніжана Онопко збирається розлучитися зі своїм чоловіком після 10 років шлюбу. Вона заявила, що Микола Щур неодноразово бив її, а також розповіла про його зради.
Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню JetSetter.
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Відомо, що чоловік моделі до цього був засуджений, проте, попри кримінальне минуле, Онопко його завжди підтримувала, і ніколи не дорікала.
Я виплачувала його борги, вірила у те, що він не зраджує, та виправдовувала у критичних ситуаціях, навіть коли він підіймав на мене руку. Це відбувалося постійно. Діставалося, до речі, і водіям, і персоналу — словом, усім,
– зазначила Сніжана Онопко.
Крім цього, нещодавно вона дізналась про коханку чоловіка, з якою він проводить час у спільному будинку подружжя.
За словами моделі, вона була готова розлучитися якнайшвидше, і забрати 2 автомобілі, зокрема придбаний за власні кошти Онопко Rolls-Royce, аби більше ніколи не зустрічатися з бізнесменом. Однак коли дізналася, що інша жінка проживає в її будинку та користується її посудом, то вирішила наполягати на розподілі майна.
Сніжана Онопко навіть надала виданню JetSetter світлини з інстаграм-сторіз нової коханки її чоловіка.
Інстаграм-сторіз коханки Миколи Щура / Фото jetsetter
Це вже не вперше супермодель збирається розлучатися з Миколою Щуром. У 2017 році на її інстаграм-сторінці з'явився пост, в якому вона опублікувала прощальне звернення до чоловіка. Згодом Сніжана Онопко публічно заявила, що її профіль зламали, і цей пост був витівкою хакерів.
Пост на сторінці в Instagram Сніжани Онопко / Фото jetsetter
Що відомо про Сніжану Онопко?Всесвітньо відома українська супермодель.
З 2005 року Сніжана дефілювала на таких показах, як Dolce&Gabbana, Karl Lagerfeld, Prada, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Gucci, MaxMara та інші. Модель неодноразово прикрашала обкладинки іменитих видань – Harper’s Bazaar, L’Officiel, Elle.
Протягом деякого часу Сніжана зустрічалась з відомим бізнесменом Олександром Онищенком. Пара навіть запланувала дату весілля, втім згодом стало відомо про закінчення стосунків.