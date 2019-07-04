Скандал за участю Памели Андерсон та Аділя Рамі: модель надала докази домашнього насилля

Американська модель Памела Андерсон вирішила відреагувати на останню заяву свого екс-коханого Аділя Рамі. Футболіст натякнув, що готовий подати судовий позов через гучну заяву манекенниці щодо домашнього насилля. Памела Андерсон опублікувала кадри зі шпиталю, куди вона потрапила після ймовірного нападу агресії Аділя Рамі.

Раніше на офіційному сайті Памела Андерсон заявила, що Аділь Рамі не тільки зраджував їй, але й жорстоко поводився. Памела стверджувала, що найгіршим було літо 2017 року, коли футболіст просто переслідував її. Окрім цього, спортсмен начебто міг тягнути її за волосся та віддавити руку.

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Часом він був дуже жорстокий до мене. Минулого літа він схопив мене за волосся і потягнув – просто тому, що я залишила його в готелі після фотосесії з друзями... Він дуже сильно віддавив мені руки – так, що через шість місяців мені довелося звернутися в лікарню. Руки боліли дуже сильно, я навіть не могла відкрити пляшку,

– заявляла раніше Памела Андерсон.

Після публічного спростування цієї інформації та натяку на судовий позов від Аділя Рамі модель вирішила надати докази домашнього насилля. Вона надала фото та відео, зроблені під час візиту до французького шпиталю. Памела Андерсон зізналась, що довго приховувала сліди нападу та тільки через 6 місяців звернулась за допомогою до лікарів.

"Я сказала в клініці, що це схоже на артрит. Я просто не могла зізнатися лікарю, що насправді це Аділь заподіяв мені цей біль. Хоча я сказала про це сестрі й представнику його футбольного клубу. Сестра просто порадила мені бути терплячою і запевнила в тому, що він зміниться", – розповіла Памела Андерсон.

Окрім цього, Памела Андерсон заявила, що отримала чимало листів та дзвінків від Аділя Рамі. Чоловік погрожував їй розправою та наголосив, щоб вона припинила публікувати скандальні деталі їхнього розриву. При цьому Памела Андерсон додала, що навіть під час роману з футболістом почувалась жертвою, бо він міг закрити її в помешканні, а в машині не дозволяв рухатись.

Минулого тижня він погрожував зламати мені ногу... У нього немає розуміння того, що таке домашнє насилля. він, мабуть, не знає, що емоційні знущання – це теж частина насилля,

– заявила Памела Андерсон.



Памела Андерсон надала докази домашнього насилля / Фото pamelaandersonfoundation.org

Що відомо про скандальний розрив Памели Андерсон та Аділя Рамі

Після 2 років стосунків Памела Андерсон оголосила про розрив роману з Аділем Рамі. 25 червня вона розмістила допис, в якому зізналась, що її екс-коханий вів "подвійне життя" та паралельно крутив роман з іншими жінками. Саме тому, за словами моделі, вона зібрала речі і переїхала до Лос-Анджелеса.



Сам Аділь Рамі спростував чутки про зраду, заявивши, що просто спілкувався із колишньою дружиною та дітьми. "Для себе я вважаю неможливим вести подвійне життя. Я лише намагаюся зберегти стабільні стосунки зі своїми дітьми і їхньою матір'ю Сидоні, яку я також глибоко поважаю", – зауважив Аділь Рамі.



Після резонансного звинувачення у насиллі футболіст зазначив, що не здатний на таке, бо має велику повагу до жінок. Це підтвердила і його екс-дружина Сідоні Б'ємонт. Такий наклеп Аділь Рамі вирішив не ігнорувати та натякнув, що подасть до суду на Памелу Андерсон.