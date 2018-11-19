Скандальна Ані Лорак приїхала до Києва: фотофакт

Українська співачка Ані Лорак, яка проживає та виступає в Росії, повернулась до України. Зі столиці вона опублікувала кілька фото на своїй сторінці Instagram.

Скандальна Ані Лорак наразі перебуває в Києві. Ймовірно, з Москви зірка прилетіла 20 вересня, адже саме в цей день вона опублікувала перше фото, відзначивши столицю України в геолокації. Перед камерою співачка позувала в теплій куртці, а поряд з її ногою стояла невелика валіза.

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Згодом на сторінці Ані Лорак з'явились й інші світлини. Артистка постала у приталеному комбінезоні, розшитому паєтками. Окрім цього, зірка приміряла блискучий піджак поверх чорного вбрання.

Готуємо багато сюрпризів для вас,

– написала Ані Лорак.

Наразі невідомо, чому Ані Лорак повернулась до України. Судячи з хештегів, доданих до дописів, співачка зніматиме кліп до нової пісні "Сон". У треку Ані Лорак заспівала про зраду коханого, що можна вважати фрагментом з її біографії. Окрім цього, у ЗМІ підозрюють, що співачка може представити нову пісню на новорічних концертах, які транслюватиме телеканал "Інтер". Однак поки співачка не коментує цих припущень журналу "Viva".

Що відомо про зраду чоловіка Ані Лорак?

Вкінці липня чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з брюнеткою. Згодом ЗМІ дізналися, що чоловік був в компанії Яни Беляєвої. Та дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" дала дивний коментар журналістам, запевнивши, що має тільки дружні стосунки з Муратом.



За словами інсайдерів, після скандальних новин подружжя живе в одному помешканні. Однак Ані Лорак опублікувала фото без обручки. Згодом, 3 вересня, пара вперше з'явилася на публіці разом. Ані Лорак та Мурат Налчаджіолу разом провели спільну дочку до школи. В останньому інтерв'ю співачка зізналась, що не пробачить зради.