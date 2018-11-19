Скандальна Ані Лорак приїхала до Києва: фотофакт

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Ані Лорак в Україні
Ані Лорак в Україні / Instagram / @anilorak

Українська співачка Ані Лорак, яка проживає та виступає в Росії, повернулась до України. Зі столиці вона опублікувала кілька фото на своїй сторінці Instagram.

Скандальна Ані Лорак наразі перебуває в Києві. Ймовірно, з Москви зірка прилетіла 20 вересня, адже саме в цей день вона опублікувала перше фото, відзначивши столицю України в геолокації. Перед камерою співачка позувала в теплій куртці, а поряд з її ногою стояла невелика валіза. 

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Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

 

Згодом на сторінці Ані Лорак з'явились й інші світлини. Артистка постала у приталеному комбінезоні, розшитому паєтками. Окрім цього, зірка приміряла блискучий піджак поверх чорного вбрання. 

Готуємо багато сюрпризів для вас,
– написала Ані Лорак. 

Наразі невідомо, чому Ані Лорак повернулась до України. Судячи з хештегів, доданих до дописів, співачка зніматиме кліп до нової пісні "Сон". У треку Ані Лорак заспівала про зраду коханого, що можна вважати фрагментом з її біографії. Окрім цього, у ЗМІ підозрюють, що співачка може представити нову пісню на новорічних концертах, які транслюватиме телеканал "Інтер". Однак поки співачка не коментує цих припущень журналу "Viva".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

 

Що відомо про зраду чоловіка Ані Лорак?
Вкінці липня чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з брюнеткою. Згодом ЗМІ дізналися, що чоловік був в компанії Яни Беляєвої. Та дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" дала дивний коментар журналістам, запевнивши, що має тільки дружні стосунки з Муратом.

За словами інсайдерів, після скандальних новин подружжя живе в одному помешканні. Однак Ані Лорак опублікувала фото без обручки. Згодом, 3 вересня, пара вперше з'явилася на публіці разом. Ані Лорак та Мурат Налчаджіолу разом провели спільну дочку до школи. В останньому інтерв'ю співачка зізналась, що не пробачить зради.

Теги: Новини України LifeStyle Ані Лорак Музика Новини Києва Російські гастролери
Джерело: Lifestyle
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