Скандальна MARUV стане учасницею проекту Танці з зірками 2019

Скандальна співачка MARUV, яка активно гастролює Росією, взяла участь у #танціззіркамиchallenge і стане учасницею проекту "Танці з зірками 2019".

Довгоочікуваний сезон шоу "Танці з зірками 2019" розпочнеться вже 25 серпня. Наразі до шоу долучились телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко, зірка "Свінгерів" Михайло Кукуюк, телеведучі Надія Матвєєва та Людмила Барбір, актори Олексій Яровенко та Ксенія Мішина, телеведучий Даніель Салем.

Тепер до них приєдналася співачка MARUV, яка має скандальну популярність через виступи у Росії та відмову представляти Україну на Євробаченні-2019 в Ізраїлі.

Чому MARUV не представляла Україну на Євробаченні-2019: Національна суспільна телерадіокомпанія України запропонувала артистці контракт, одним із пунктів якого змушував її відмовитись від гастролей в Росії. MARUV та НСТУ не погодили спірні питання, відтак Україна не брала участь в Євробаченні-2019.

У проекті оцінювати виступи зірок будуть: прима-балерина Катерина Кухар, хореограф Влад Яма та знаменитий Франциско Гомес.

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"Це буде вибухово. Епатажна та яскрава артистка MARUV приймає #танціззіркамиchallenge і братиме участь у новому сезоні "Танці з зірками", – йдеться на офіційній сторінці проекту в Instagram.

У публікації додається, що MARUV передала естафету до "Поліграфа Шарікоff, більш відомого як Серьога, олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Анни Різатдінової і тренера "Голос.Діти" Позитива".

Що відомо про шоу "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.