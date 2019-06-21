Скандальна MARUV відкриє концерт Крістіни Агілери в Москві: деталі

Українська співачка MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) вкотре виступить у Росії. Після участі в церемонії нагородження преміями "Муз-ТВ" артистка погодилась відкривати концерт Крістіни Агілери у Москві.

За інформацією організаторів концерту, американська поп-діва Крістіна Агілера сама обирала артиста, який виступатиме перед нею. Вибір зупинився на українській співачці MARUV, яка активно гастролює в Росії. Відтак 23 липня вона вкотре вийде на сцену в Москві з епатажним шоу.

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"Оголошуємо співачку, яку Крістіна Агілера вибрала для відкриття свого концерту 23 липня! Це MARUV – одна з найбільш популярних зірок вітчизняної поп-музики. Її альбом Black Water, випущений у вересні 2018-го, став тричі платиновим, а хіти Drunk Groove і Focus On Me, що принесли їй популярність по всьому світу, підкорили найвищі позиції в чартах СНД, а також Польщі, Мексики та Франції", – йдеться в офіційній заяві.



Афіша Крістіни Агілери / прес-служба

Як відомо, чималу популярність MARUV отримала завдяки перемозі на Національному відборі Євробачення-2019. Однак представляти Україну на вокальному конкурсі вона все ж не поїхала. Все тому, що Національна суспільна телерадіокомпанія України запропонувала артистці контракт, одним із пунктів якого змушував її відмовитись від гастролей в Росії. MARUV та НСТУ не погодили спірні питання, відтак Україна не брала участь в Євробаченні-2019.

Після резонансного скандалу епатажна співачка таки виступила із запланованими концертами в Москві та Санкт-Петербурзі. Ба більше, MARUV претендувала на російську нагороду "Муз-ТВ". Після таких виступів артистка безперешкодно виступила 14 червня в Києві, запросивши українських зірок на концерт.