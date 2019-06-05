Скандальна MARUV зізналася, що спонукає її відвідувати психотерапевта

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MARUV
MARUV / Прес-служба

Знаменита українська співачка, яка гастролює Росією, стала гостею шоу "Слава+". Під час розмови з ведучим Славою Дьоміним MARUV розповіла, чому час від часу відвідує кабінет психотерапевта.

Щовівторка на YouTube-каналі Люкс ФМ виходить новий випуск шоу "Слава+" з новим зірковим гостем. Для зйомок ефіру, який з'явився на сторінці Люкс ФМ напередодні, 4 червня, героїнею стала скандальна співачка MARUV.

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У процесі інтерв'ю співачка, яка через гастролі в Росії відмовилася представляти Україну на Євробачення-2019, зізналася, що відвідує психотерапевта. До того ж, кабінет лікаря вона відвідує не сама, а зі своїм чоловіком Олександром Корсуном.

Ми з ним дуже свідомі люди, ми ходимо до психотерапевта. Ми часто займаємося самоаналізом і я, в принципі, люблю розвиватися. Нумерологія, астрологія і психотерапія – це про мене,
– запевнила співачка.

Також вона додала, що спільним проблемам, які з'являються у сімейному житті, вони з Олександром також знаходять вирішення у психотерапевта. Найчастіше це ті випадки, коли вони не можуть дійти компромісу сам на сам.

Дивіться повний випуск "Слава+" з MARUV: відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle MARUV
Джерело: LifeStyle 24
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