Скандальна співачка MARUV після перемоги на премії YUNA поїхала в Росію

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MARUV на Radio ENERGY в Росії
MARUV на Radio ENERGY в Росії / Instagram / @maruvofficial

Українська виконавиця MARUV (Анна Корсун) лише кілька днів тому отримала премію YUNA-2019 в номінації "Відкриття року", але одразу ж після церемонії відправилась у Росію. Там вона дала інтерв’ю московським журналістам на одній з радіостанцій.

Про це стало відомо після публікацій декількох світлин у її Instagram. Екс-переможниця Національного відбору Євробачення-2019 в Україні приїхала на інтерв’ю в Москву на радіостанцію Radio ENERGY. Окрім фотографій з її скромним виглядом у порівнянні зі сценічними образами, вона показала своїх вірних фанатів, які зробили тематичні позування, як у танці до її пісні Siren Song.

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MARUV на радіостанції в Москві / Instagram / @maruvofficial


MARUV на радіостанції в Москві / Instagram / @maruvofficial

На Instagram-сторінці Radio ENERGY повідомили, що вона стала першим гостем "Золотого тижня", де в інтерв’ю розповіла "про свою неучасть на Євробаченні, поділилася подробицями особистого життя і вперше показала, як виглядає її чоловік". Щодо Євробачення, то MARUV розповіла, що її переповнювали різні емоції після непідписання угоди з Національною суспільною телерадіокомпанією (НСТУ) щодо Євробачення в Ізраїлі, але вона винесла з цього скандалу урок і тепер в неї з’явилось багато часу для своєї творчості.

Окрім цього слухачі мали змогу послухати декілька її популярних хітів – For you, Focus on me і Siren Song.

Дивіться випуск зі співачкою MARUV на Radio ENERGY в Росії:

Чому MARUV не поїде на Євробачення-2019 від України?За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ вирішила не підписувати угоду з MARUV. Сама артистка заявила, що не заплановані виступи в Росії стали причиною для цього.

Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві. Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. 

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Теги: Україна – Росія LifeStyle Новини Росії Євробачення 2019 MARUV
Джерело: LifeStyle 24
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