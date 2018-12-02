Скандальна співачка Світлана Лобода відкрила власний бізнес в Росії

Відома співачка Світлана Лобода відкрила бізнес в Росії. Жінка почала активно просувати власну лінію косметики, а також пообіцяла шанувальникам за придбання продукції автограф та спільне фото.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Разом із російським косметичним брендом BeautyDrugs Лобода випустила палетку тіней "Відчуй себе SuperSTAR", що ексклюзивно представлена в одній з мереж косметичних магазинів РФ.



Лобода роздавала автографи лише тим, хто купив косметику

Співачка написала в Instagram звернення до шанувальників, в якому запросила їх на одразу дві презентації з автограф-сесією: 30 листопада до універмагу "Bolshoy" в Єкатеринбурзі і 2 грудня до московського торговельного центру "Афімолл Сіті". Натомість артистка пообіцяла, що її автограф отримають лише ті, хто розщедритися на недешеву іменну косметику.

Варто додати, що аукціонна ціна палетки на офіційному сайті бутіка становить 2261 рублів (близько 960 гривень), а повна вартість без знижки — 2660 рублів (1330 гривень). До набору входять тіні чотирьох відтінків і накладні вії.

Зазначимо, що Світлана Лобода продовжує працювати в Росії навіть після того, як росіяни обстріляли українські кораблі і захопили військовополонених, а в Україні оголосили воєнний стан. Вона засвітилася у Москві на "Пісні року-2018", а також взяла участь у записі новорічного концерту для "МузТВ", не кажучи вже про те, що зараз співачка гастролює по російських містах у рамках свого туру.