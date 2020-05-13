Скандальний фільм "ДАУ" потрапив до топ-30 новинок року від The Guardian

Кінострічка російського режисера Іллі Хржановського "ДАУ. Наташа" нещодавно викликала чимале обурення у мережі. Зґвалтування та насилля – це далеко не все, що можна побачити у фільмі. Та, незважаючи на скандал, експерти The Guardian включили "ДАУ" у рейтинг найкращих новинок року.

Відповідну інформацію видавці розмістили на офіційному сайті. Представники The Guardian оцінили всі фільми, які вийшли на великий екран у Великій Британії та склали топ-30 найкращих новинок 2020 року.

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Цікаво, що до рейтингу престижного видання увійшли як оскароносні фільми "1917" та "Паразити", так і скандальне "ДАУ. Наташа". Кінострічка Іллі Хржановського, що наповнена сценами насилля, посіла передостанній, 29-ий щабель.

"ДАУ. Наташа" показує химерний спосіб того, як в тоталітарних суспільствах співіснують нормальне і ненормальне, банальне і гротескне, а також людське і нелюдське… Фільм дає нам заглянути до кімнати 101, з усім її терором і свавіллям", – йдеться в рецензії The Guardian.



Скандальний "ДАУ. Наташа" увійшов до рейтингу The Guardian / Кадр з фільму

Що відомо про фільм "ДАУ. Наташа"

Наприкінці квітня 2020 року в мережі з'явилась резонсна новина: російський режисер Ілля Хржановський презентував скандальні фільми "ДАУ", зняті в Харкові. Обурення викликали сцени насилля, які можна побачити у 13 кінострічках. Кожна частина проєкту містила особливо жорстокі кадри, а в "Дегенерації" навіть було знущання з немовлят, взятих з харківського сиротинця.

Та не меншим скандалом відзначилась "ДАУ. Наташа". У центрі сюжету – історія жінки, яка працює у буфеті в інституті. Одного разу до них приїжджають закордонні вчені, тому Наташа з колегою Ольгою влаштовують гучний бенкет. Вечір головна героїня завершує в ліжку з французом Люком Біже. Після цього жінка опиняється на численних допитах КДБ із застосуванням тортур.

Глядачів приголомшило те, що сцени зі сп'янінням та насиллям є надто реалістичними, а у кінострічці чоловік ґвалтує буфетницю пляшкою. Згодом актори фільму "ДАУ" зізнались, що навіть інтимні сцени їм не дозволяли імітувати.

Водночас Ілля Хржановський запевнив, що героїня "Наташі" дала згоду на провокативну насильницьку сцену.