Скандальний Alekseev виступив у прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2018"

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"Танці з зірками 2018" – виступ Микити Алексеєва
"Танці з зірками 2018" – виступ Микити Алексеєва

Популярний проект "Танці з зірками 2018" продовжує дивувати українців. Під час 12 прямого ефіру заспівав скандальний співак Микита Алексеєв (Alekseev), який неодноразово виступав у Росії.

Чвертьфінал популярного шоу "Танці з зірками 2018" був наповнений несподіваними сюрпризами. Пари підготували два ефектні номери. Зокрема, станцювали під спів відомих вокалістів. 

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Одним із запрошених зіркових гостей був Микита Алексеєв. Співак часто їздив до Російської Федерації, де не тільки виступав, але й отримував нагороди. Так, Микита Алексеєв переміг у номінації "Прорив року" на російській премії "Муз-ТВ", став лауреатом російської премії "Золотий грамофон".

Та не тільки країна-агресор відзначила вокал артиста: в Білорусі його назвали "Співаком року", після чого відправили представляти сусідню державу на "Євробаченні 2018".

Артист вийшов на сцену "Танців з зірками 2018" 11 листопада. Микита Алексеєв зізнався, що був щасливий потрапити на розважальний проект, адже в цих столичних павільйонах знімалося шоу "Голос країни", яке й стало квитком вокаліста у світ шоу-бізнесу. Під пісню скандального артиста виступили Мішель Андраде та Женя Кот. 

 

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"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – виступ Микити Алексеєва

 

Теги: LifeStyle Музика Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
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