Скандальний американський репер Tekashi 6ix9ine потрапив за ґрати: відома причина

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Репер Tekashi 6ix9ine потрапив за ґрати / Instagram / @6ix9ine

Американського репера Tekashi 6ix9ine (справжнє ім'я – Деніел Ернандес) засудили за участь у бандитському угрупуванні. Артист буде відбувати покарання за ґратами упродовж 2 років.

Як повідомляє CNN, розгляд справи відбувся в окружному суді Нью-Йорка. Служителі Феміди визнали 23-річного репера Tekashi 6ix9ine винним та присудили 2 роки ув'язнення. За даними слідства, артист був учасником банди Nine Trey Gangsta Bloods, яку заснували злочинці із тюрми на острові Райкерс.

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Відомо, що учасники банди були причетні до серії вбивств і пограбувань на Східному узбережжі США, а також збуту наркотиків. Репер Tekashi 6ix9ine вже дав свідчення та публічно визнав себе винним у кількох злочинах угрупування. Окрім цього, він не приховував, що вступив до угрупування у 2017 році, однак покинув його менше, ніж за рік. 

Деніел Ернандес вирішив співпрацювати зі слідством, тому замість 47 років ув'язнення отримав тільки 2. Репер розсекретив імена інших учасників банди, які були причетні до розбійних злочинів. Суддя Пол Енгельмаєр зазначив, що Tekashi 6ix9ine став "головною фігурою у жорстокій банді", спричинив хаос у Нью-Йорку і використовував банду як свій "особистий загін".

Я приймав багато жахливих рішень, але це не робить мене поганою людиною,
– відповів на звинувачення репер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений 6ix9ine (@6ix9ine)

Під час судового засідання Tekashi 6ix9ine вибачився за всі злочини, які він робив у складі банди. Також артист звернувся до своєї сім'ї та прихильників з проханням не засуджувати його за неправильні рішення. 

Окрім ув'язнення, американський репер упродовж 5 років перебуватиме під адміністративним наглядом. Також Tekashi 6ix9ine присудили 300 годин громадських робіт, до яких приступить після свого звільнення. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Судді Новини США Кримінальні новини
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