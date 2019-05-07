Скандальний батько Меган Маркл прокоментував пологи зіркової доньки

Герцогиня Сассекська Меган Маркл ще після королівського весілля завоювала прихильність британців. Однак її скандальні родичі упродовж року активно підігрівали ЗМІ резонансними заявами. Особливу у цьому відзначився батько Меган – Томас Маркл.

Та, мабуть, поява первістка герцогів Сассекських кардинально змінить родинні стосунки. Як повідомляє The Daily Mail, Томас Маркл вже встиг привітати свою доньку з народженням сина та порадів за неї.

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"Я радий почути, що у матері й дитини все добре. Я пишаюся тим, що мій онук народився у британській королівській сім'ї, і я впевнений, що він виросте достойною людиною, щоб служити короні й народу Великої Британії з честю. Нехай Господь Бог благословить цю дитину. Я бажаю йому здоров'я і щастя, а також вітаю мою прекрасну донечку герцогиню Меган і принца Гаррі", – розповів Томас Маркл.

Ще раніше, коли батько герцогині Сассекської тільки дізнався про її вагітність, заявляв, що Меган Маркл буде чудовою мамою. Такої ж думки і представники королівської родини, які із захватом привітали подружжя із народженням первістка.

І хоч із американськими родичами дружина принца Гаррі має напружені стосунки, її мати Дорія Редлан підтримує її у всьому. Так, мати Меган наразі перебуває у Віндзорському замку та допомагає своїх доньці доглядати за новонародженим сином. У ЗМІ припускають, що Дорія може з'явитись із герцогами Сассекськими на офіційне знайомство громадськості з їхнім первістком.

Якими скандалами відзначився батько Меган Маркл?

Томас Маркл часто потрапляв у скандальні новини ЗМІ. Перед королівським весіллям чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на шлюбі принца Гаррі та Меган Маркл. Після серії резонансних новин у ЗМІ він раптово відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявивши, що має заплановану операцію. Журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла. Після цього чоловік давав численні інтерв'ю, які виливались у все нові скандали. Дізнавшись про вагітність своєї зіркової доньки, Томас Маркл перестав з'являтись у ЗМІ та розповів, що вона буде чудовою матір'ю.