Скандальний директор з маркетингу Victoria's Secret подав у відставку

Маркетинг-директор білизняного бренду Victoria's Secret Ед Разек пішов зі своєї посади, тим самим покинувшу материнську компанію марки L Brands. Чоловік обіймав посаду з 2000-х років. На його рішення, ймовірно, повпливав нещодавній скандал, у який він потрапив.

Ще минулого року 71-річний Едвард Разек потрапив у чималий скандал, коли в інтерв’ю для видання Vogue він пояснив, чому бренд не працює з транс-моделями і plus-size. Адже, за його словами, це призведе до руйнування "фантазії", яку створюють знамениті "ангели".

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На такі слова бурхливо відреагували чимало моделей, зокрема, пишно тіла 150-кілограмова модель Тесс Холідей. У листопаді 2018 року вона зухвало звернулась до представників бренду.

Хто зі мною бойкотувати Victoria's Secret? Вони ніколи не підтримували повних дам. Поцілуй мою товсту дупу, VS,

– заявила Тесс.

5 серпня стало відомо, що бренд Victoria's Secret вперше запросив для співпраці модель-трансгендера Валентину Сампайо з Бразилії. А вже 6 серпня стало відомо, що Ед Разек покидає компанію. Офіційних причин відходу екс-маркетинг-директора не називають. Варто додати, що у 2007 році видання Forbes назвало його одним із п'яти найвпливовіших людей у фешн-індустрії.

Додамо, що у травні 2019 року представники марки оголосили, що щорічне шоу більше не будуть показувати на телебаченні, а минулого тижня в мережі просочилась інформація, що у 2019 році ми не побачимо традиційного показу Victoria's Secret.