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Скандальний Гарві Вайнштенш загримить за ґрати на 23 роки: рішення суду

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Гарві Вайнштейн: рішення суду / www.gettyimages.com

У США визначились із вироком для хтивого голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна. Чоловік, якого десятки зірок звинуватили у домаганнях та зґвалтуваннях, відбуде покарання у в'язниці на 23 роки.

Про це повідомляє The New York Times. Відповідне рішення служителі Феміди прийняли сьогодні, 11 березня. На фінальному засіданні був присутній Гарві Вайнштейн та його адвокати. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Гарві Вайнштейн Голлівуд Кіно LifeStyle
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