Скандальний Гарві Вайнштенш загримить за ґрати на 23 роки: рішення суду
У США визначились із вироком для хтивого голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна. Чоловік, якого десятки зірок звинуватили у домаганнях та зґвалтуваннях, відбуде покарання у в'язниці на 23 роки.
Про це повідомляє The New York Times. Відповідне рішення служителі Феміди прийняли сьогодні, 11 березня. На фінальному засіданні був присутній Гарві Вайнштейн та його адвокати.
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