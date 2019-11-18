Скандальний концерт Ірини Білик: чи повернуть організатори гроші за квитки

12 листопада Ірина Білик виступила у Харкові. Однак участь української співачки у концерті обернулась гучним скандалом: люди звернулись до правоохоронців з вимогою повернути їм гроші. Все тому, що Ірина Білик заспівала всього 3 пісні. Організатори виступу вперше прокоментували скандал.

Як вони повідомили ТСН, в афіші не було вказівки на те, що цей концерт буде сольним виступом Ірини Білик. Представники шоу запевняють, що не обманювали глядачів, адже у всіх афішах вказали, що це "парад зірок". Тому українці, які віддали за квиток понад тисячу гривень, можуть не отримати назад грошей.

Читайте також: Після концерту Ірини Білик в Харкові люди звернулись до поліції: деталі скандалу

Окрім цього, організатори концерту попались на ще одному обмані. Згідно з афішею, на концерті мав виступити хореограф Григорій Чапкіс. Однак сам легендарний танцівник не знав про запланований захід, адже його ніхто туди не запрошував.

Мене ніхто не попередив, ніхто ні про що не говорив. І раптом мені кажуть, що є реклами, в яких написано про виступ Чапкіса,

– розповів легендарний хореограф.

Водночас організатори концерту вкотре зазначили, що це не шахрайство та вони не вводили нікого в оману. Майже всі гроші, отримані за квитки, віддали за оренду філармонії. Тому алгоритм повернення коштів навіть не обговорюють.



Скандальний концерт Ірини Білик / Internet Billet

Що відомо про скандальний концерт Ірини Білик

15 листопада Ірина Білик звернулась до прихильників з важливою заявою. Артистка вирішила прокоментувати свій виступ у Харкові, оскільки до неї написали обурені меломани.

У зверненні Ірина Білик зазначила, що виконала всі умови, прописані в договорі з організаторами концерту. Це не був її сольний виступ, тому артистка заспівала три пісні, як і було обумовлено перед подією. Однак прихильник не знали цих деталей, тому, віддавши тисячу гривень за квитки, не стримували обурення та звернулись до правоохоронців.

Пишу ці рядки, бо мені прикро за вас!.. Мій виступ в Харкові був чітко регламентований з організатором, тобто наші домовленості обмежувалися трьома піснями. Ні про який сольний концерт мови не було і домовленостей теж, що я і моя команда сміливо можемо підтвердити,

– заявила Ірина Білик.

Окрім цього, артистка зізналась, що теж у гніві від шахрайської схеми, в якій вона фігурувала. Ірина Білик переконує, що теж є жертвою у цьому інциденті. Для прихильників вона анонсувала всеукраїнське турне, яке буде складатись виключно із сольних кількагодинних виступів.

"Я в гніві і забула коли в останній раз була так засмучена... Я хочу побажати вам усім, вашим близьким і рідним ніколи в своєму житті не зустрічати таких жадібних до наживи людей. Попереду у мене грандіозний тур і там, обіцяю, ми з вами відірвемося по повній!" – додала Ірина Білик.