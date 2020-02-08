Скандальний Володимир Остапчук подарує гроші тому, хто його образить

Телеведучий Володимир Остапчук продовжує провокувати обговорення навколо скандалу з його розлученням. Цього разу шоумен вирішив подарувати кругленьку суму тому, хто висловиться про нього найгірше.

Володимир Остапчук не припиняє створювати ажіотаж навколо теми щодо свого розлучення з Оленою Войченко. Ведучий на своїй інстаграм-сторінці оголосив про розіграш грошового призу.

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Для того, щоб взяти участь в розіграші, потрібно лише залишити образливий коментар під публікацією Остапчука.

Хейт, ненависть, осуд… Я більше не сприймаю їх як негативні емоції. Насправді, за кожним із ваших гнівних повідомлень на мою адресу, я бачу бажання допомогти. Захистити і, можливо, навіть зробити кращим мене самого (як це не дивно),

– пише Володимир.

Він зізнався, що приймає негатив із боку хейтерів і дякує їм за всі ті слова, які вони сказали йому.

Моя подяка вам має бути не лише на словах. Я хочу віддати комусь із вас 5 тисяч гривень, які заробив, продававши худі (і заплатив податок). Не хвилюйтеся, всі необхідні гроші я регулярно відправляю Олені укрпоштою (на жаль, так вимагає законодавство),

– заявив ведучий.

Володимир сказав, що для того, щоб стати учасником розіграшу не потрібно підписуватися на нього. Достатньо написати негативний коментар під фото. Сьогодні, 8 лютого, Остапчук назве ім'я переможця.

Дякую, що робите мене кращим та чистішим. Щиро вам, Остапчук,

– закінчив звернення до хейтерів Володимир.