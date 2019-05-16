Скандальний Полунін пошкодував, що говорив про любов до Путіна в Instagram

Український артист балету Сергій Полунін, який осоромився своїми гучними заявами про підтримку і любов до очільника Кремля Володимира Путіна, дав нове інтерв'ю у шоу "Вечірній Ургант". При розмові він розповів, як познайомився з коханою 25-річною фігуристкою Оленою Ільїних.

Публікації артиста балету у мережі розбурхали громадськість. Навіть Паризька опера відмовилася співпрацювати з танцівником через його заяви. Але таки щось позитивне й відбулося з чоловіком у соціальних мережах. За словами Полуніна, він з дівчиною познайомився в Instagram, коли Олена написала йому у приватні повідомлення.

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Артист балету зізнався, що багато з його постів стали руйнівними для нього самого у результаті, але знайомство з новою коханою стало подарунком долі.

Ми познайомилися в Instagram. У мене був досить дивний період, коли я багато чого там писав, навіть руйнівного для себе. Я видалив усе, що публікував. Але перед тим як видалити, зайшов в директ, куди взагалі ніколи в житті не заглядав. Гортав, гортав і раптом зупинився на повідомленні Олени,

– сказав Полунін.

"Про Instagram я тоді погано думав: "Скільки ж всього я собі порушив через це!". І ось раптом такий подарунок. Неначе карму відпрацював", – додав Сергій.

Дивіться інтерв'ю із Сергієм Полуніним: відео

Чому розгорівся скандал за участю Полуніна?У свій день народження 20 листопада Сергій Полунін подякував очільнику Кремля. Тоді він переадресував Путіну усі "добрі побажання", які отримав у свій бік та зізнався, що змалку бачив у російському президенті Володимиру Путіну "світло". Тому йому незрозуміло, чому до очільника країни-агресора ставляться погано.



Згодом танцівник до скандального тексту додав фото із зображенням обличчя російського лідера на грудях. Примітно, що при цьому Полунін демонструє і татуювання на руці – воно у нього у вигляді тризубу.

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.



У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях. Наразі Сергій Полунін проживає за кордоном, а у Москві отримав російське громадянство.