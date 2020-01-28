24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Скандальний принц Ендрю відмовився співпрацювати з ФБР у справі Джеффрі Епштейна

86 Читать новость на русском
Принц Ендрю / Instagram / @hrhthedukeofyork

Британський принц Ендрю, син королеви Єлизавети II, вирішив не співпрацювати зі слідством у справі Джеффрі Епштейна – його близького друга, який був педофілом та займався торгівлею людей.

У 2019 році навколо персони принца Ендрю розгорнувся чималий скандал. Все почалось із того, що відомого американського фінансиста Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у тюремній камері, оскільки той здійснив самогубство. Чоловіка звинувачували у педофілії та торгівлі людьми, а оскільки принц Ендрю був близьким другом звинуваченого, той теж підпав під підозри правоохоронців. Зокрема, його звинувачують у сексуальних зв'язках із Вірджинією Робертс, якій на той момент було лише 17 років.

Усі подробиці про скандал, у який потрапив британський принц Ендрю – читайте тут

принц ендрю
Принц Ендрю і 17-річна Вірджинія Робертс / BBC

Хоч і Букінгемський палац відхрещувався від будь-яких скандальних звинувачень, восени 2019-го монарх вимушений був скласти свої королівські обов’язки і довгий час публічно не з’являвся на людях. В одній з останніх заяв на каналі BBC він наголошував, що активно співпрацюватиме зі слідством, але цього не сталось. За інформацією BBC, аристократ відмовився співпрацювати з ФБР. Прокурор Джеффрі Берман заявив, що наразі принц Ендрю "не виявив жодної співпраці зі слідством" і проігнорував прохання про бесіду.

Таку ж заяву підтримав і один з адвокатів, що представляє інтереси жертв Епштейна, Ліза Блум, закликавши принца Ендрю "вчинити правильно" і допомогти ФБР.

Є десятки жінок, які стверджують, що вони стали жертвами сексуального насильства із боку цього хижака Джеффрі Епштейна. Прийшов час всім, у кого є інформація, виступити і відповісти на питання. Принц Ендрю сам звинувачується в протиправних сексуальних діях, і він також провів багато часу з Епштейном. Пора перестати грати в ігри і вийти вперед, щоб чинити правильно і відповідати на питання,
– йдеться в повідомленні адвоката.

Як обрати духову шафу на кухню: прості поради
сьогодні
11135
Теги: Кримінальні новини LifeStyle Королівська сім'я Скандал Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
27 січня 21:00 Ми робили кіно не для тижня прокату, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"
Катерина Петренко 1060
27 січня 12:20 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 5375
27 січня 09:51 Греммі-2020: найяскравіші образи з червоної доріжки
Марина Джура 2930
25 січня 20:34 Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 12290
25 січня 13:00 Педагог, фізик чи таки співак: яку освіту здобули українські артисти – тест
Юлія Михайлова 4104
Новини
Більше новин
Залиште відгук