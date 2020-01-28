Скандальний принц Ендрю відмовився співпрацювати з ФБР у справі Джеффрі Епштейна

Британський принц Ендрю, син королеви Єлизавети II, вирішив не співпрацювати зі слідством у справі Джеффрі Епштейна – його близького друга, який був педофілом та займався торгівлею людей.

У 2019 році навколо персони принца Ендрю розгорнувся чималий скандал. Все почалось із того, що відомого американського фінансиста Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у тюремній камері, оскільки той здійснив самогубство. Чоловіка звинувачували у педофілії та торгівлі людьми, а оскільки принц Ендрю був близьким другом звинуваченого, той теж підпав під підозри правоохоронців. Зокрема, його звинувачують у сексуальних зв'язках із Вірджинією Робертс, якій на той момент було лише 17 років.

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Принц Ендрю і 17-річна Вірджинія Робертс / BBC

Хоч і Букінгемський палац відхрещувався від будь-яких скандальних звинувачень, восени 2019-го монарх вимушений був скласти свої королівські обов’язки і довгий час публічно не з’являвся на людях. В одній з останніх заяв на каналі BBC він наголошував, що активно співпрацюватиме зі слідством, але цього не сталось. За інформацією BBC, аристократ відмовився співпрацювати з ФБР. Прокурор Джеффрі Берман заявив, що наразі принц Ендрю "не виявив жодної співпраці зі слідством" і проігнорував прохання про бесіду.

Таку ж заяву підтримав і один з адвокатів, що представляє інтереси жертв Епштейна, Ліза Блум, закликавши принца Ендрю "вчинити правильно" і допомогти ФБР.

Є десятки жінок, які стверджують, що вони стали жертвами сексуального насильства із боку цього хижака Джеффрі Епштейна. Прийшов час всім, у кого є інформація, виступити і відповісти на питання. Принц Ендрю сам звинувачується в протиправних сексуальних діях, і він також провів багато часу з Епштейном. Пора перестати грати в ігри і вийти вперед, щоб чинити правильно і відповідати на питання,

– йдеться в повідомленні адвоката.