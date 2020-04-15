Скандальний Сергій Шнуров заявив, що хворий на коронавірус

Російський співак Сергій Шнуров заявив, що заразився коронавірусом. Деталей лідер скандального гурту "Ленінград" вирішив не надавати.

Про діагноз Сергій Шнуров заявив під час спілкування з футболістом Олександром Кержаковим, передає Lenta. Зробив він це в прямому ефірі в інстаграмі.

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Сергій Шнуров розповів, що на час пандемії коронавірусу переїхав на дачу, що в Санкт-Петербурзі. В магазин він ходить сам, використовуючи маску та сонцезахисні окуляри, тому впізнати скандального лідера гурту "Ленінград" складно. Однак гостей Сергій Шнуров не буде радий бачити, бо, як заявив в інстаграм-ефірі, хворіє на коронавірус.

Не приїжджай до мене, тому що я хворію коронавірус,

– заявив Сергій Шнуров.

Окрім цього, музикант зізнався, що хотів би піти до Держдуми та заразити депутатів. Тоді, за словами Сергія Шнурова, можна було б оновити склад уряду.

"Блін, поки не пускають. Подивлюсь, коли наступне засідання буде, вломлюсь і у всіх плюватися почну", – додав він.

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