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Скандальний Сергій Шнуров заявив, що хворий на коронавірус

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Сергій Шнуров хворий на коронавірус / Instagram / @shnurovs

Російський співак Сергій Шнуров заявив, що заразився коронавірусом. Деталей лідер скандального гурту "Ленінград" вирішив не надавати.

Про діагноз Сергій Шнуров заявив під час спілкування з футболістом Олександром Кержаковим, передає Lenta. Зробив він це в прямому ефірі в інстаграмі. 

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Сергій Шнуров розповів, що на час пандемії коронавірусу переїхав на дачу, що в Санкт-Петербурзі. В магазин він ходить сам, використовуючи маску та сонцезахисні окуляри, тому впізнати скандального лідера гурту "Ленінград" складно. Однак гостей Сергій Шнуров не буде радий бачити, бо, як заявив в інстаграм-ефірі, хворіє на коронавірус. 

Не приїжджай до мене, тому що я хворію коронавірус,
– заявив Сергій Шнуров. 

Окрім цього, музикант зізнався, що хотів би піти до Держдуми та заразити депутатів. Тоді, за словами Сергія Шнурова, можна було б оновити склад уряду. 

"Блін, поки не пускають. Подивлюсь, коли наступне засідання буде, вломлюсь і у всіх плюватися почну", – додав він. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Shnurov Sergey (@shnurovs)

Новина доповнюється…

Теги: LifeStyle
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