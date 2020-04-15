Скандальний Сергій Шнуров заявив, що хворий на коронавірус
Російський співак Сергій Шнуров заявив, що заразився коронавірусом. Деталей лідер скандального гурту "Ленінград" вирішив не надавати.
Про діагноз Сергій Шнуров заявив під час спілкування з футболістом Олександром Кержаковим, передає Lenta. Зробив він це в прямому ефірі в інстаграмі.
Читайте також: Від коронавірусу помер британський актор Тім Брук-Тейлор
Сергій Шнуров розповів, що на час пандемії коронавірусу переїхав на дачу, що в Санкт-Петербурзі. В магазин він ходить сам, використовуючи маску та сонцезахисні окуляри, тому впізнати скандального лідера гурту "Ленінград" складно. Однак гостей Сергій Шнуров не буде радий бачити, бо, як заявив в інстаграм-ефірі, хворіє на коронавірус.
Не приїжджай до мене, тому що я хворію коронавірус,
– заявив Сергій Шнуров.
Окрім цього, музикант зізнався, що хотів би піти до Держдуми та заразити депутатів. Тоді, за словами Сергія Шнурова, можна було б оновити склад уряду.
"Блін, поки не пускають. Подивлюсь, коли наступне засідання буде, вломлюсь і у всіх плюватися почну", – додав він.
Новина доповнюється…
Читайте також
-
Фільм "Дюна": в мережі з'явились перші кадри довгоочікуваної стрічкисьогодні , 13:31
-
Марк Блум, Алан Меррілл та Ендрю Джек: які знаменитості померли від коронавірусусьогодні , 10:30
-
Мульфільм "Душа" кумедно покаже, що відбувається з людиною після смертісьогодні , 11:11
-
Як приготувати паску за класичним рецептом: покрокова інструкціясьогодні , 11:40
-
Маски от-кутюр: Андре Тан розповів, як кожен може допомогти київським лікарнямсьогодні , 12:30
-
Фото українського озера опублікували в National Geographic: приголомшливі знімкисьогодні , 10:41