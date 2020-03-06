Скандального Гарві Вайнштейна після операції перевели до найбільшої у світі колонії

Голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна 24 лютого 2020 року визнали винним у сексуальних домаганнях та згвалтуванні. Після арешту його відправили до лікарні, де йому зробили операцію на серце. Тепер продюсера перевели до найбільшої в світі виправної колонії.

Скандальному продюсеру провели операцію на серці. Його представник каже, що Гарві імплантували стент для усунення серцевої непрохідності. Гарві Вайнштейну суд має винести остаточний вирок 11 березня. Про це повідомляє видання BBC.

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Кіномагната одразу після операції в медичному центрі Белв'ю, який відвідують найбльш поважні особистості США, доправили в найбільшу у світі в'язницю на острові Райкерс.

У середу ввечері йому зробили коронарне стентування. Це зайняло чотири години Вайнштейна виписали з лікарні близько першої години дня, а потім перемістили під варту в Північний лазарет Райкерс

– розповів представник продюсера.

Що відомо про в'язницю на острові Райкерс?На острові Райкерс розташовані десять окремих в'язниць, які утворюють цілий комплекс. Також до нього входять школи, ігрові майданчики, каплиці, спортзали, магазини, перукарні, хлібопекарня, електростанція, автобусний парк та автомийки. Для ув'язнених побудували ціле містечко.

Проте восени 2016 року повідомляли про закриття виправної колонії. Головною причиною цього стали порушення з боку наглядачів та адміністрації, а також погане управління. Міська рада Нью-Йорка проголосувала за закриття в’язниці, що має відбутися до 2026 року.



Найбільша у світі в'язниця на острові Райкерс / Фото з відкритих джерел