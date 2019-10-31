Скандальну справу Кевіна Спейсі раптово закрили: відома причина

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Кевін Спейсі позбувся однієї сканлдальної справи
Кевін Спейсі позбувся однієї сканлдальної справи / pagesix.com

Голлівудський актор Кевін Спейсі, якого одразу кілька людей звинуватили у сексуальних домаганнях, позбувся однієї скандальної справи. Причиною стала раптова смерть позивача.

Як повідомляє Independent, днями представники Окружної прокуратури Лос-Анджелеса прийняли рішення про відкликання судової справи проти Кевіна Спейсі. У коментарі журналістам вони пояснили, що раптово помер чоловік, який подав скаргу на голлівудського актора. Відтак без обвинувача неможливо вести слідство та доводити злочин у суді. 

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"Справу про сексуальне насилля прокурори не можуть довести без участі жертви у судовому процесі. Тому обвинувачення були зняті", – розповів працівник прокуратури. 

Наразі правоохоронці не повідомляють, що стало причиною смерті чоловіка, зазначаючи тільки, що вона була раптовою. Імені позивача також вирішили не розголошувати, дотримуючись прохання жертви секс-скандалу про анонімність. Відомо, що чоловік працював масажистом та стверджував, що Кевін Спейсі восени 2016 року змусив торкатись його своїх геніталій під час сеансу. 

Що відомо про скандальну справу з Кевіном Спейсі?Хвиля секс-скандалів упродовж кількох років охопила Голлівуд. Один за одним жертви сексуального насилля розповідають свої моторошні історії, звинувачуючи відомих людей у злочинах. Серед фігурантів резонансних справ – зірка "Карткового будинку" Кевін Спейсі. 

Наприкінці 2017 року декілька чоловіків та жінок звинуватили голлівудського актора у сексуальних домаганнях. Кевін Спейсі вирішив визнати провину, вибачився, здійснив камінг-аут і пішов лікуватися від сексуальної залежності. У вересні 2018 року зі Спейсі зняли будь-які звинувачення, оскільки термін давності ймовірних злочинів давно минув. У грудні з'явилась нова справа стосовно актора (домагання до сина екс-ведучої Гізер Юнру) і в січні він повинен був постати перед судом.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Секс-скандал Кевін Спейсі
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