Скарги помилкові, – адвокати Джеймса Франка відповіли на звинувачення у сексуальних домаганнях

Три роки тому навколо 41-річного американського актора розгорівся гучний секс-скандал. Студентки його акторської школи заявили, що наставник пропонував їм ролі в обмін на зйомки інтимного характеру. Відтоді репутація голлівудської зірки суттєво похитнулася. Проте адвокати Джеймса Франка оскаржили звинувачення.

Як повідомляє видання Daily Mail, адвокати актора наважилися спростувати звинувачення у сексуальних домаганнях та примусовій зйомці сцен еротичного характеру й дали справі хід. Представники Джеймса Франка запевняють, що молоді акторки висунули позов заради розголосу їхніх імен у пресі та піару заради успішної кінокар'єри.

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Звинувачення актора в непристойній поведінці стали чудовою наживою для бульварних газет. Всі ці скарги є помилковими, підбурливими і юридично необгрунтованими. Колективний позов був поданий лише з метою надати історії великого розголосу,

– йдеться в офіційній письмовій відповіді.

Адвокати також зазначили, що сам судовий процес був схожий лише на "пародію на правосуддя". Вони пригадали, що студенти його акторської школи неодноразово вихваляли наставника у мережі та були вдячні за контракти, які ніби-то змушували їх оголюватися перед камерою: "Ця піар-кампанія була створена з метою заплямувати репутацію гідної людини, яку він заробляв важкою працею протягом довгих років".



Джеймс Франко / Instagram / @officialjamesfrancoo

Нагадаємо, що п'ятеро акторок, серед яких четверо – студентки його школи, заявили, що Франко поводився неналежним чином, в тому числі під час знімань відвертих сцен на заняттях і за межами майданчика. Він намагався примусити дівчат до орального сексу та спокушав неповнолітніх. Учениця кіношколи Сара Тітер-Каплан також стверджувала, що Франко змусив її роздягнутися на знімальному майданчику, оскільки "цього вимагав контракт". Жертви подали колективний позов до суду, який остаточно зіпсував кар'єру Джеймса Франко.

Однак в зірки на звинувачення знайшлась своя відповідь. У програмі The Late Show Стівена Колберта він відкинув заяву та зазначив, що звинувачення на його адресу є недостовірними, а подібних випадків на знімальному майданчику він не пригадує. Франко також додав, що сам підтримує рухи Time's Up і кампанію #MeToo, які спрямовані на боротьбу з сексуальними домаганнями.