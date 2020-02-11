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Скарлетт Йоганссон показала одразу три татуювання на вечірці після Оскара-2020

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Скарлетт Йоганссон і Колін Джост / www.gettyimages.in

Американська актриса Скарлетт Йоганссон цьогоріч була двічі номінована на престижну нагороду Оскар-2020. Хоч жодну з нагород зірка не отримала, втім свій блискучий стиль та малюнки на тілі вона все ж продемонструвала.

На Оскар-2020 в Лос-Анджелесі 10 лютого Скарлетт Йоганссон завітала у двох подібних сукнях від Oscar de la Renta: на церемонія нагородження – у золостистій сукні зі шлейфом та декольте, а на вечірці Vanity Fair – у більше відвертому платті з розрізом в зоні талії, а також від стегна.

До теми: Оскар-2020: розкішні фото зірок з червоної доріжки

оскар червона доріжка
Скарлетт Йоганссон та її коханий Колін Джост на Оскарі-2020 / Getty Images

Якщо перша сукня, на думку стилістів, невигідно підкреслила її живіт через структуру тканини, то друга – ідеально продемонструвала її стрункі форми і татуювання, який на її тілі можна було побачити аж три! Перше – на правій стороні живота у формі птаха, інше – на внутрішній стороні лівої руки у вигляді кольорового заходу сонця, а третє – на плечах у вигляді квітів та ягняти.

 

Загалом відомо, що Скарлетт Йоганссон має 8 татуювань на тілі.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Оскар 2020 Скарлетт Йоганссон Тату Оскар Мода
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