Скарлетт Йохансон стала найдорожчою актрисою Голлівуду: рейтинг Forbes

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Скарлетт Йохансон
Скарлетт Йохансон / www.gettyimages.com

Видання Forbes визнало Скарлетт Йохансон найбільш високооплачуваною актрисою в світі. 34-річна зірка заробила протягом року з червня 2018 по червень 2019 – 56 мільйонів доларів.

Як йдеться у видання Forbes, значний прибуток принесла акторці роль Наташі Романової (Чорна вдова) у фільмі "Месники: Завершення". Стрічка стала найбільш касовою в історії.

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Що цікаво, Йоханссон очолює рейтинг журналу Forbes другий рік поспіль. Минулого року вона заробила 40,5 мільйона доларів.

Скарлетт Йохансон
Скарлетт Йохансон / Getty Images

Друге місце займає зірка серіалу "Американська сімейка" Софія Вергара – 44,1 мільйона доларів.

Софія Вергара
Софія Вергара / Getty Images

Третє місце – акторка "Велика маленька брехня", "Блондинка в законі" Різ Візерспун зі статками у розмірі 35 мільйонів доларів.

Різ Уізерспун
Різ Візерспун / Getty Images

У першій десятці також опинилися: Ніколь Кідман (34 мільйона доларів) і Дженніфер Еністон (28 мільйонів доларів), Кейлі Куоко (25 мільйонів доларів), Елізабет Мосс (24 мільйони доларів), Марго Роббі (23,5 мільйона доларів), Шарліз Терон (23 мільйони доларів) і Еллен Помпео (22 мільйони доларів).

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Теги: LifeStyle Ніколь Кідман Шарліз Терон Дженніфер Еністон Голлівуд Рейтинги Forbes Скарлетт Йоханссон Різ Візерспун
Джерело: LifeStyle 24
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