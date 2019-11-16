Скарлетт Йоханссон могла залишити кар'єру акторки через надмірну сексуальність: подробиці

Американська актриса зізналася, що на початку свого творчого шляху зіткнулася з тим, що їй пропонували ролі лише звабливих дівчат. За нею закріпився образ секс-символа у кінематографі. Це відрізнялося від її внутрішніх відчуттів. Вона хотіла грати серйозних персонажів, проби на яких не проходила.

Зірка, яка претендує на нагороду кінопремії Оскар за найкращу жіночу роль, зізналася, що навіть у свої 20 була гіперсексуалізірованною. Вона поділилася цим з іншими популярними голлівудськими акторками під час круглого столу. Тоді вони обговорили головні теми року.

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Скарлетт Йоханссон відверто розповіла, що вже на початку своєї кар'єри в кіноіндустрії мала проблеми з режисерами-чоловіками. Всі бачили в ній лише образ красуні-спокусниці. У той час зірка прагнула виражати свій емоційний стан зовсім по-іншому.

У 20 років і навіть в підлітковому віці, коли я тільки почала зніматися, я усвідомила, що стала гіперсексуальною в очах людей. Всім це здавалося нормальним, але воно дуже сильно відрізнялося від моїх внутрішніх відчуттів,

– розповіла акторка.

Скарлетт Йоханссон розуміє, що саме образ гарячої красуні допоміг їй здобути світову популярність. Проте вона пройшла через надзвичайно складні творчі та життєві випробування, аби отримати змогу виразити свою індивідуальність у кінематографі.

2009 року у Йоханссон з'явилась можливість зіграти в театрі у п'єсі Артура Міллера "Вид з мосту". У цій роботі актриса продемонструвала різноманітність своїх творчих можливостей. Вона навіть здобула перемогу в театральній премії Тоні за свою гру у виставі.

Дивовижно, наскільки всесильним є театр. Хоч це було нестерпно, але визвольно. Тоді я по-справжньому відчула, що кожної ночі маю могу змінювати історії,

– сказала Скарлетт Йоханссон під час круглого столу.

Незважаючи на ці труднощі в кар'єрі, Скарлетт Йоханссон є володаркою британської премії BAFTA та французької Сесар. Окрім того, акторка чотириразова номінантка на премію Золотий глобус.