Скарлетт Йоханссон засвітила обручку, подаровану коханим на заручини

Голлівудська акторка Скарлетт Йоханссон стала запрошеною гостею на фестивалі Comic-Con 2019. Та не тільки поява зірки привернула увагу журналістів, але й її особлива прикраса.

Як повідомляє Page Six, у Сан-Дієго триває один зі найпопулярніших фестивалів світу – Comic-Con 2019. До міста прибули чимало голлівудських зірок, які презентують прихильникам нові фільми. Серед запрошених гостей – 34-річна Скарлетт Йоханссон, яка приїхала на фестиваль із кінострічкою "Чорна Вдова" (Black Widow).

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За традицією, перед показом акторка взяла участь у прес-конференції, де коротко розповіла про фільм та поділилась враженнями від зйомок. Журналісти не оминули увагою особливу прикрасу, яку Скарлетт вбрала для публічного виходу: знаменитість показала обручку, яку їй подарував на заручини 37-річний Колін Джост. Таким чином Скарлетт Йоханссон підтвердила всі чутки про майбутнє весілля.



Скарлетт Йоханссон / Getty Images

Експерти вже встигли оцінити коштовність. За їхніми припущеннями, автором дорогоцінної каблучки міг бути Джеймс де Живанши. Обручку прикрашав чималий діамант овальної форми, що вважається трендом весільної моди.

11-каратний діамант виконаний у формі овалу. Вартість кільця перевищує 400 тисяч доларів. Обручка Скарлетт хоча і єдина в своєму роді, але відображає сучасну тенденцію в ювелірній моді – прагнення до подовженої форми каменю. Наречені все частіше віддають перевагу саме таким виробам. Овали і грушоподібні форми великих каменів візуально подовжують палець,

– розповіла ювелір Алісія Девіс.



Обручка Скарлетт Йоханссон / Getty Images

Що відомо про стосунки Скарлетт Йоханссон і Коліна Джоста?Про цей зірковий роман заговорили навесні 2017 року. Проте Скарлетт Йоханссон і Коліну Джосту вдавалося зберігати свої стосунки в таємниці, тому підтвердження факту, що вони зустрічаються, фанати отримали аж наприкінці 2017 року.



Таким же таємничим було й освідчення. Невідомо, коли та де актор і письменник Колін Джост зробив пропозицію Скарлетт Йоханссон, однак у травні 2019-го зірки підтвердили чутки про заручини. Варто відзначити, що для 36-річного Коліна Джоста шлюб з актрисою стане першим, а от сама Скарлетт Йоханссон піде під вінець вже втретє.