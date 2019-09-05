Скарлетт Йоханссон засвітила стрункі ноги у глянці: фото

Голлівудська акторка Скарлетт Йоханссон прикрасила обкладинку популярного журналу. Акторка знялась у стильній фотосесії, в якій засвітила стрункі ноги.

Вересневі випуски журналів уже підкорюють весь світ. Днями обкладинку презентував і The Hollywood Reporter, який запросив до співпраці знамениту акторку Скарлетт Йоханссон. Перед камерою голлівудська білявка постала у витончених сукнях чорного, сріблястого і бордового кольорів. На фото Скарлетт Йоханссон демонструвала свої стрункі ноги, викликаючи захват у прихильників.

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Скарлетт Йоханссон знялась для журналу / The Hollywood Reporter

Однак не тільки знімки привернули увагу читачів. Для глянцю Скарлетт дала відверте інтерв'ю, в якому стала на захист 83-річного режисера Вуді Аллена. Прийомна донька звинуватила голлівудську знаменитість у домаганнях. Злочин, за її словами, стався у 1992 році, коли дівчині було всього 7. Сам Вуді Аллен неодноразово спростовував звинувачення, однак це не рятувало його репутації: від співпраці з ним відмовились кілька акторів. Водночас Скарлетт Йоханссон вірить режисеру та спростовує скандальні заяви.

Як я ставлюся до Вуді Аллена? Я люблю його, вірю його словам і готова працювати з ним в будь-який час. Ми багато розмовляли з ним про цю скандальну ситуацію. Я була з ним дуже відвертою, як і він зі мною. Вуді каже, що не винен, і я йому вірю,

– заявила Скарлетт Йоханссон.

Окрім цього, голлівудська знаменитість прокоментувала відсутність соціальних мереж. Скарлетт пояснила, що не вважає себе публічною людиною, тому не прагне виставляти на показ особисте життя.

"Я не сиджу в соціальних мережах і вважаю себе дуже непублічною людиною. Якщо ви бачите мою чергову фотографію, зроблену папараці, знайте, що мене виразно переслідували, і це був жахливий день", – розповіла Скарлетт Йоханссон.



Скарлетт Йоханссон у глянці / The Hollywood Reporter

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Не оминула акторка й тем про сім'ю. Скарлетт, яка виховує 5-річну доньку Роуз Дороті, поділилась, що дитина поки не розуміє, що її мама зірка. Відтак вона прагне всіляко вберегти дівчинку від зайвої уваги ЗМІ та громадськості. І Скарлетт Йоханссон це чудово вдається.

"Поки Роуз не розуміє, як саме я заробляю на життя. Вона знає, що мама – супергерой. Не впевнена, що вона розуміє, що я лише граю супергероїв у кіно. Річ у тому, що вона у захваті, коли бачить моє фото на коробці з пластівцями", – додала акторка.



Скарлетт Йоханссон розповіла про доньку / The Hollywood Reporter



Акторка Скарлетт Йоханссон у розкішній сукні / The Hollywood Reporter