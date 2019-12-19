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Скаути передали Зеленському Вифлеємський вогонь: фото

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Пластуни передають вогонь Президенту України / 24 канал

Представники Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України передали Президенту України Володимирові Зеленському Вифлеємський вогонь миру.

В українських скаутів є важлива і почесна місія – кожного року передавати Вифлиємський вогонь миру Президентові України, українським сім'ям та родинам. 

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Вогонь повинен горіти впродовж усіх різдвяних свят. Доставили його в Україну з Відня.

Пласт передав Зеленському Вифлиємський вогонь
Скаути передали вогонь Володимиру Зеленському  / Фото 24 канал

Скаути співали пісні для Президента України
Скаути співали пісні для Президента України / Фото 24 канал

Поширення по світу Вифлеємського вогню миру – це міжнародна скаутська акція до святкування Різдва. Її ідея полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

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Теги: LifeStyle Володимир Зеленський Новини Києва Новорічні свята Різдво Новини культури Президент України
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