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3 курйозні сцени, які не увійшли до комедії "Скажене весілля 2"

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Скажене весілля 2: п'ять курйозних сцен, які не увійшли до комедії
"Скажене весілля 2": 3 сцени, які не увйшли до комедії / Пресслужба

Українська комедія "Скажене весілля 2" вийшла на великий екран ще у грудні 2019 року, однак і досі її автори змушують говорити про неї. У мережі опублікували 3 курйозні сцени, які не увійшли в успішний проєкт.

Кінострічку "Скажене весілля 2" зняли після шаленого успіху першої частини. Як повідомляв LifeStyle 24, фільм зібрав понад 40 мільйонів гривень, встановивши вітчизняний рекорд у прокаті.

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Кінострічка розповіла кумедну історію про Василя Сердюка – звичайного українського селянина, який віддав доньку заміж за француза. І здавалось би, головний герой більше не може пережити нічого подібного, однак його друга дитина готується до весілля. І батько від цього не в захваті. 

У новому фільмі режисер Влад Дикий додав ще більше гумору до знаного сюжету. Однак, як виявилось, глядачі побачили не всі курйозні кадри "Скаженого весілля 2". Автори кінострічки опублікували фрагменти, які не увійшли до фільму. Які ж сцени вирішили не додавати до комедії – дивіться у матеріалі. 

"Салон краси"

Однією зі сцен, яка не увійшла до фільму, був похід подруг Наталки та Олі у спа-салон. Дівчата з Яблунівки насолоджувались столичним життям, яке ледь не нашкодило їхній красі. 

Дивіться кадр, який не увійшов до "Скаженого весілля 2": відео 

"Василь Середюк – усім керівникам керівник!"

У цій сцені головний герой Василь Середюк наводить лад у музеї. Він все тримає під своїм пильним контролем, адже на відкриття завітають представники ЮНЕСКО та кияни. Тому підлеглим Середюка не доведеться ледарювати. 

Дивіться сцену зі "Скаженого весілля 2", яка не потрапила у комедію: відео

"Розмова з батьком"

Ще одне скажене весілля у селі Яблунівка не повинно відбутись! Це вирішив Василь Середюк після того, як познайомився з майбутнім зятем. Однак як переконати доньку не виходити заміж? Звісно, подати цю пораду через іншу, вже заміжню дитину. Саме цей кадр не увійшов до фільму "Скажене весілля 2". Натомість головний герой, за сюжетом, знову вдався до радикальних дій, вби зупинити урочистість. 

Дивіться неопубліковані кадри зі "Скаженого весілля 2": відео 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини LifeStyle Новини України LifeStyle Кіно
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