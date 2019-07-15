"Скажене весілля 2": мережу підкорює перший офіційний тизер до фільму

Після неймовірного успіху комедії "Скажене весілля" його автори вирішили зняти кумедне продовження історії. За задумом режисерів, у мережі будуть опубліковані 6 коротких роликів-тизерів. Наразі дебютне відео вже з'явилось на YouTube-каналі.

Як повідомляє ТСН, прем'єра кінострічки запланована на 25 грудня. Та поки автори фільму "Скажене весілля 2" майстерно взялись підігравати цікавість, опублікувавши перший тизер до комедії. Головні герої Василь, Тарас, Ольга, Ашот, отець Євлампій, хорист Кіндрат, тамада Назарій та підполковник Попадюк потраплять у чергові курйозні ситуації. А от у ролику всіх їх цікавить одне питання: "Що, знову?"

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Відомом, що "Скажене весілля 2" продемонструє, як склалось життя колоритної родини через рік після нетипової церемонії. Ще одна донька Василя Сердюка планує вийти заміж, тому на глядачів чекатиме ще одна порція гумору, скажених пригод та, звісно ж, романтики.

"Історія у "Скаженому весіллі 2" має не тільки відбуватись за всіма канонами, що ми винайшли у першій частині, не лише бути логічним її продовженням. Вона мусить перевершити свою попередницю. Стати ще більш несподіваною, яскравою, смішною. Ще більш скаженою! Наші сценаристи Микола Куцик й Олексій Приходько з такою задачею впоралися на всі 100%. А тепер час перенести це з паперу в тривимірний світ кіно – починається найцікавіше!" – розповів актор і продюсер Юрій Горбунов.

Дивіться перший тизер комедії "Скажене весілля 2": відео

Окрім знаних акторів кінострічки, вперше у фільмі зніметься Олексій Завгородний (Позитив). Він стане хористом Кіндратом, який допомагатиме отцю Євлампію (Потап) та диякону Пилипону (Монатік).

"Мій герой – абсолютний неофіт у церковному бізнесі, на цьому будується його характер. Кіндрат має допомагати отцю Євлампію, а той користується його необізнаністю й частенько зловживає повноваженнями. Євлампія грає Потап, з яким у житі ми гарні друзі. Сподіваюсь, у фільмі наш тандем буде не менш успішним та цікавим. Мені здається, я навіть схожий на молодого церковного служителя!" – поділився Позитив.



Скажене весілля 2: сюжет і перший тизер / ТСН

Про що фільм "Скажене весілля"?

Стрічка розповідає, як директор провінційного краєзнавчого музею Василь Середюк забезпечив своїй дочці навчання у Франції. Вона зустріла хлопця, який зробив їй пропозицію. Весілля пара вирішила провести на батьківщині дівчини. Після того, як батько Василь побачив майбутнього зятя, вирішив "організувати весілля так, щоб воно не відбулося".



Головні ролі у фільмі виконують Назар Задніпровський, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, а також сам Юрій Горбунов. Крім того, в епізодичних ролях з'являються Потап, Mонатік, Олег Винник. Фільм отримав шалену підтримку серед кіноманів, а його касові збори всього за три тижні становили понад 40 мільйонів гривень.