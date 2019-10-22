Скажене весілля 2: у мережі з'явився перший трейлер – відео

Автори українського фільму "Скажене весілля 2" представили перший трейлер. Прем'єра стрічки запланована на 25 грудня 2019 року.

Після шаленого успіху першої частини фільму "Скажене весілля", автори вирішили зняти продовження. 22 жовтня на ютуб-каналі з'явився перший трейлер стрічки.

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Сингл для фільму записав гурт MOZGI, а слова написав Олексій Потапенко (Потап). У "Скаженому весіллі 2" покажуть, як склалось життя української родини через рік після весілля дочки з іноземцем. У новій частині інша донька Василя Сердюка планує вийти заміж, тому на глядачів чекатиме ще одна порція гумору, скажених пригод та, звісно ж, романтики.

Атмосферне відео у поєднанні з драйвовим синглом від MOZGI ідеально передає настрій другої частини улюбленої комедії українців. Сюжет "Скаженого Весілля 2" став динамічнішим, події – ще більш непередбачуваними, а улюблені герої та їхні вчинки – максимально скаженими!

– йдеться у підписі до трейлера.

"Історія у "Скаженому весіллі 2" має не тільки відбуватись за всіма канонами, що ми винайшли у першій частині, не лише бути логічним її продовженням. Вона мусить перевершити свою попередницю. Стати ще більш несподіваною, яскравою, смішною. Ще більш скаженою! Наші сценаристи Микола Куцик й Олексій Приходько з такою задачею впоралися на всі 100%. А тепер час перенести це з паперу в тривимірний світ кіно – починається найцікавіше!" – розповів актор і продюсер Юрій Горбунов.

Окрім знаних акторів фільму, у ньому вперше зніметься Олексій Завгородний (Позитив). Він стане хористом Кіндратом, який допомагатиме отцю Євлампію (Потап) та диякону Пилипону (Монатік).

Скажене весілля 2: дивіться трейлер

MOZGI – СВ2: дивіться відеокліп

Про що фільм "Скажене весілля"?Стрічка розповідає, як директор провінційного краєзнавчого музею Василь Середюк забезпечив своїй дочці навчання у Франції. Вона зустріла хлопця, який зробив їй пропозицію. Весілля пара вирішила провести на батьківщині дівчини. Після того, як батько Василь побачив майбутнього зятя, вирішив "організувати весілля так, щоб воно не відбулося".



Головні ролі у фільмі виконують Назар Задніпровський, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, а також сам Юрій Горбунов. Крім того, в епізодичних ролях з'являються Потап, Mонатік, Олег Винник. Фільм отримав шалену підтримку серед кіноманів, а його касові збори всього за три тижні становили понад 40 мільйонів гривень.