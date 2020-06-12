Усіх головних героїнь американського реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" знає майже кожен. Знамениті Кріс Дженнер та її доньки Кайлі, Кортні, Хлої, Кім та Кендалл завжди мають неперевершений вигляд, потрапляють на всі об’єктиви, їздять на приватних літаках та витрачають на себе шалену суму грошей.

Журналісти видання The Sun дізналися місячні витрати головних героїнь "Сімейства Кардашян", опублікувавши величезні суми витрат на своєму сайті.

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З появою інстаграму у 2010 році, головні героїні реаліті-шоу одразу стали топовими блогерами на яких почали масово підписуватися фоловери. Окрім серіалу сестри почали заробляти шалені гроші на платних постах. Відомо, що лише один допис знаменитостей може коштувати 1 мільйон доларів.

Знамените видання Forbes назвало зірок світового шоу-бізнесу, чиї статки є найбільшими. Очолила рейтинг – Кайлі Дженнер. Всесвітньо відома модель заробила 590 мільйонів доларів. Скільки ж заробляють та витрачають інші члени сім’ї – читайте далі.

Скільки витрачає на себе Кім Кардашян

Найбільше грошей на себе витрачає Кім Кардашян-Уест – 130 тисяч фунтів стерлінгів. Велика частина цієї суми йде на особистого тренера знаменитості Мелісу Алькантара. 39-річна Кардашян тренується по дві години щоранку шість разів на тиждень

Також вона витрачає гроші на сеанси автозасмаги вартістю 270 фунтів стерлінгів і косметологічні процедури в дорогих салонах. Крім того, у знаменитості є команда особистих візажистів і перукарів, яким вона платить до двох тисяч фунтів стерлінгів за образ.

Крім цього Кардашян кожні 10 днів витрачає по 400 фунтів стерлінгів на манікюр і педикюр, а також тисячу фунтів стерлінгів на оформлення брів.

Скільки витрачає на себе Хлої Кардашян

На різноманітні процедури Хлої Кардашян витрачає 114 тисяч фунтів стерлінгів. Як і Кім, вона тренується шість разів на тиждень, виплачуючи особистому тренеру велику суму.

Близько 800 фунтів стерлінгів у зірки йде на догляд за шкірою, дві тисячі фунтів стерлінгів – на візажистів, і півтори тисячі – на зачіски і перуки.

Скільки витрачає на себе Кайлі Дженнер

Підприємниця Кайлі Дженнер на свою зовнішність витрачає 111 тисяч фунтів стерлінгів. Її стиліст отримує за одну зачіску 1500 фунтів стерлінгів, а нарощування волосся для знаменитості може обійтися в суму до шести тисяч фунтів стерлінгів.

Мільйонерка також регулярно витрачає великі суми на манікюр, нарощування вій та макіяж. Відомо, що на пластичні операції Кайлі витратила близько 30 тисяч фунтів стерлінгів.

Скільки витрачає на себе Кортні Кардашян

Найстарша з сестер Кортні Кардаш'ян, в місяць витрачає 54 тисячі фунтів стерлінгів. 41-річна знаменитість любить витрачати гроші на догляд за шкірою і волоссям. Як і інші члени її сім'ї, Кортні займається спортом під керівництвом особистого тренера.

Скільки витрачає на себе Кендалл Дженнер

Супермодель Кендалл Дженнер витрачає близько 20 тисяч фунтів стерлінгів. За словами 24-річної знаменитості, для догляду за шкірою обличчя їй досить регулярно вмиватися бюджетними коштами.

У Лос-Анджелесі вона займається з особистим тренером, який отримує 12 тисяч фунтів стерлінгів за шеститижневий план тренувань. Кендалл не економить лише на волоссі. Щомісяця вона робить зачіску у стиліста за 800 фунтів стерлінгів.