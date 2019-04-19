Скільки героїв померло у "Грі престолів" за всі 7 сезонів

Поки 8 сезон серіалу "Гра престолів" лише оприлюднив свою першу серію, фанати вже будують цілі теорії, хто ж з головних героїй помре у фіналі стрічки. Журналісти видання Washington Post підрахували кількість всіх смертей у попередньому сезоні, припустивши, що 8 сезон буде найкровополитнішим.

З кожним новим сезоном фанати фентезійної картини змушені були прощатись з улюбленими героями, навіть якщо вони були справжніми антагоністами в серіалі. Відтак журнал Washington Post підрахував, що творці серіалу "Гра престолів" відправили на "той світ" 2339 персонажів.

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Шокуюча цифра підтверджується низкою цікавих та послідовних деталей. Перший сезон, очікувано, став найменш смертоносним – 69 смертей. Серед них і був ключовий головний герой Еддард Старк (Шон Бін).

У другому сезоні загинуло вже 130 героїв – серед них були здебільшого другорядні герої. У третьому сезоні – 87 осіб, але серед них були аж 4 головні герої – лорд-командуючий Мормонт (Джеймс Космо), Робб Старк (Річард Медден), Таліса Старк (Оона Чаплін) і Кейтилін Старк (Мішель Фейрлі).

Четвертий сезон "Гри престолів" відзначився неймовірною кількістю смертей у порівнянні з попередніми сезонами – 181 загибель. Серед них – Джоффрі Баратеон (Джек Глісон), Оберин Мартелл (Педро Паскаль) і Тайвін Ланністер (Чарлз Денс). У п'ятому сезоні було 246 смертей (Баррістан Селмі – актор Йен Макелхінні) , а от у шостому кількість збільшилась в два рази – 540. Тут автори сценарію залишили без спадкоємців будинки Баратеона, Болтона і Тіреллі.

Все ж найкравивішим сезон, за підрахунками Washington Post, став сьомий сезон – у ньому загинуло 1096 персонажів (Мізинець – Ейдан Гіллен). Щодо найбезпечнішого місця на карті земель "Гри престолів", то нею стала Золота дорога (The Goldroad), яка є головною магістраллю у Семи королівствах.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.