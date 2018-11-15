Скільки грошей заробила Дженніфер Лопес за 20 хвилин виступу у Катарі: шокуючі дані

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / www.instagram.com/jlo

Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес була запрошена в якості хедлайнера на відкриття центру Doha Festival City Mall в Катарі.

Так, за 20 хвилин свого виступу Дженніфер Лопес отримала гонорар розміром 2 мільйони доларів плюс ще один мільйон в якості витрат на переліт, проживання та організаційні витрати. Про це повідомляє видання TMZ.

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Крім того, джерело зазначає, що Джей Ло запросили наступного тижня дати один короткий виступ на концерті в честь катарських авіаліній, який відбудеться в Лос-Анджелесі. За це зірка отримає гонорар 1,2 мільйона доларів 

Дивіться відео виступу Дженніфер Лопес у Катарі:

 

Теги: LifeStyle Музика Дженніфер Лопес Катар
Джерело: Lifestyle
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