Скільки грошей заробила Дженніфер Лопес за 20 хвилин виступу у Катарі: шокуючі дані

Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес була запрошена в якості хедлайнера на відкриття центру Doha Festival City Mall в Катарі.

Так, за 20 хвилин свого виступу Дженніфер Лопес отримала гонорар розміром 2 мільйони доларів плюс ще один мільйон в якості витрат на переліт, проживання та організаційні витрати. Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також: Фатальна жінка: Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ на зустрічі у Катарі

Крім того, джерело зазначає, що Джей Ло запросили наступного тижня дати один короткий виступ на концерті в честь катарських авіаліній, який відбудеться в Лос-Анджелесі. За це зірка отримає гонорар 1,2 мільйона доларів

Дивіться відео виступу Дженніфер Лопес у Катарі: