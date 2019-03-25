Скільки грошей заробляють актори "Гри престолів" за один епізод

Вже зовсім скоро світ сколихне довгоочікувана прем'єра 8 сезону серіалу "Гра престолів". Поки мільйони шанувальників чекають на нові серії з нетерпінням, пропонуємо Вам дізнатися скільки ж грошей заробляють актори за один епізод.

Так, виконавці головних ролей у культовому серіалі "Гра престолів" можуть похизуватися чималим гонораром. Однак актори неодноразово розповідали, як страждали на емоційні проблеми та фізичні труднощі через складний напружений графік.

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Розміри оплати акторів змінювались також кожного сезону. До прикладу, Кіт Харінгтон спершу заробляв 300 тисяч доларів за епізод, але після того як його персонаж (Джон Сноу) став провідним – артист почав заробляти більше.

Скільки заробляють актори "Гри престолів" за один епізод:

Кіт Харінгтон – 500 тисяч доларів

Емілія Кларк – 500 тисяч доларів

Ніколай Костер-Валдау – 500 тисяч доларів

Пітер Дінклейдж – 500 тисяч доларів

Лена Хіді – 500 тисяч доларів

Мейсі Вільямс – 150 тисяч доларів

Софі Тернер – 150 тисяч доларів

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбудеться на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, він буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.